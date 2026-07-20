El Mundial 2026 también se jugó en los mercados: las apuestas y predicciones movieron más de u$s50.000 millones durante el torneo

Las plataformas de mercados de predicción y las casas de apuestas deportivas alcanzaron cifras récord durante el Mundial 2026. Kalshi, Polymarket y Rothera lideraron un negocio que ganó protagonismo entre inversores y fanáticos del fútbol.

El Mundial 2026 no solo movilizó millones de espectadores alrededor del mundo. También impulsó un fuerte crecimiento de los mercados de predicción y de las apuestas deportivas, que registraron niveles récord de actividad durante el torneo.

Según un relevamiento publicado por CoinDesk , las principales plataformas de mercados de predicción negociaron más de u$s 50.000 millones en contratos vinculados al campeonato, consolidando un segmento que comenzó a disputar protagonismo frente a las tradicionales casas de apuestas deportivas.

La mayor parte del volumen se concentró en Kalshi , que durante junio alcanzó operaciones por u$s 31.000 millones , un incremento superior al 70% respecto del mes anterior. Solo los contratos relacionados con el Mundial representaron u$s 22.420 millones , mientras que cerca del 85% de toda la actividad de la plataforma estuvo vinculada a eventos deportivos.

A ese desempeño se sumó Polymarket , que registró un récord mensual de u$s 10.800 millones negociados en su plataforma internacional. En paralelo, su versión regulada para Estados Unidos sumó otros u$s 3.500 millones , prácticamente el doble que en mayo.

El crecimiento también alcanzó a Rothera , la plataforma impulsada por Robinhood y Susquehanna International Group, que comenzó a operar en junio y procesó u$s 2.000 millones durante su primer mes de actividad. Según estimaciones de Bank of America, ya concentra alrededor del 7% del mercado estadounidense de predicciones.

Polymarket volvió a ganar terreno en Estados Unidos

Uno de los movimientos más relevantes del año fue el regreso de Polymarket al mercado estadounidense. De acuerdo con la firma de análisis blockchain Allium, usuarios de Estados Unidos negociaron u$s571 millones en mercados políticos dentro de la plataforma global durante los últimos doce meses, superando incluso a Hong Kong, que registró u$s422 millones.

La cifra resulta significativa porque la compañía había abandonado formalmente ese mercado en 2022 tras una sanción de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Sin embargo, a fines de 2025 volvió a operar en Estados Unidos luego de adquirir una bolsa con licencia regulatoria y lanzar una aplicación específica para ese país.

Mientras tanto, la plataforma internacional continúa bloqueada para direcciones IP estadounidenses, aunque numerosos usuarios siguen accediendo mediante redes privadas virtuales (VPN) y billeteras de criptomonedas.

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Kalshi ganó presencia durante el Mundial

El torneo también impulsó el crecimiento de Kalshi, que fue designada socia oficial de mercados de predicción de la FIFA, con presencia en los estadios y un acuerdo comercial con Fox Sports.

Según datos de Apptopia, los usuarios activos diarios crecieron 36% entre mediados y fines de junio, mientras que las principales aplicaciones de apuestas deportivas mostraban el comportamiento opuesto. En ese mismo período, DraftKings redujo sus usuarios diarios un 36%, FanDuel un 41% y BetMGM y Caesars un 32%.

El crecimiento fue particularmente marcado entre las mujeres, cuya participación aumentó 106% durante el torneo, elevando su representación hasta el 33,3% de la base de usuarios de Kalshi, muy por encima de la participación femenina observada en las principales plataformas de apuestas deportivas.

El crecimiento del sector despertó además el interés de grandes operadores financieros. Firmas especializadas como DRW, con sede en Chicago, comenzaron a conformar equipos dedicados exclusivamente al arbitraje entre plataformas de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket, aprovechando pequeñas diferencias de precios entre contratos similares.

La creciente liquidez permitió que las cotizaciones ofrecidas por estas plataformas convergieran con las de las principales casas de apuestas deportivas, algo poco frecuente hasta hace pocos años.

Récord también para las apuestas tradicionales

El Mundial también dejó cifras históricas para las casas de apuestas convencionales. Antes del inicio del torneo, la consultora Eilers & Krejcik proyectaba un volumen de entre u$s2.800 millones y u$s4.300 millones en apuestas deportivas legales en Estados Unidos durante los 104 partidos del campeonato.

Sin embargo, esas estimaciones quedaron rápidamente superadas. Según CoinDesk, el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final se convirtió en el partido de fútbol más apostado de la historia para varias plataformas estadounidenses, mientras que DraftKings informó un volumen de apuestas cinco veces superior al registrado durante el Mundial de Qatar 2022.

El crecimiento estuvo acompañado por una expansión del mercado regulado: actualmente 39 estados estadounidenses permiten las apuestas deportivas móviles, frente a los 19 que las habilitaban durante el último Mundial.

Además del mayor volumen, el informe destacó un cambio de comportamiento entre los usuarios: durante el torneo aumentó la cantidad de apostadores tradicionales que comenzaron a utilizar plataformas de mercados de predicción, mientras disminuyó el flujo inverso, reflejando el creciente protagonismo de este nuevo segmento dentro del negocio global de las apuestas deportivas.