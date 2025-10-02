Un invento del fútbol argentino: la curiosa historia del nacimiento del "gol olímpico"

Si bien muchos no lo saben, el término de "gol olímpico" fue un invento que surgió en el fútbol argentino.

El fútbol argentino ha disfrutado de verdaderos golazos a lo largo de su historia, y con el regreso de Ángel Di María se volvió a ver un gol olímpico en las canchas. Este tipo de pegada no es fácil y se celebra mucho cada vez que un jugador logra sorprender al arquero rival desde el tiro de esquina.

Lo que no muchos saben, es que ese tipo de ejecución no es algo que haya pasado primero en otro lugar, es un invento completamente argentino. Y su particular nombre tiene una historia que no muchos recuerdan pese a que si el concepto de “gol olímpico” es bastante conocido.

Cesáreo Onzari es un apellido reconocido en el fútbol argentino, ya que vistió las camisetas de Huracán, Boca y la Selección. Pero quizás el mejor recuerdo que ha dejado es ser el artífice de este invento hecho en el país. Porque si, él fue el primero que aprovechó la modificación del reglamento a favor.

La FIFA había determinado que ya podía convalidar los goles tras la ejecución de un córner sin que estos tengan que ser tocados por un jugador de su equipo o el rival. Así, un 2 de octubre de 1924, en un duelo entre la Albiceleste y Uruguay , quién llegaba como flamante campeón de los Juegos Olímpicos, ocurrió el hecho.

Onzari ejecutó el remate, aprovechó la distracción de los Charrúas y fue el primer jugador en convertir un tanto desde el tiro de esquina. Así, se le dio nacimiento a este particular recurso, aunque no era llamado gol olímpico en ese entonces.

Cambió la historia del fútbol: por qué se lo llama así

Al principio se conocía este remate como "el gol de Onzari a los olímpicos", pero con el tiempo se fue modificando. Primero, desapareció del nombre el apellido del ese entonces jugador de Huracán de Parque Patricios. Luego, para hacerlo más práctico, todo el fútbol argentino empezó a llamar a esta jugada "gol olímpico".

Desde allí, el término cruzó los mares y al día de hoy se lo conoce así en todo el planeta. Pero si bien algunos se quieren colgar la medalla de ser los creadores, es ante todo un invento argentino.