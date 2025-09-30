Conmoción en Chile: un arquero sufrió un infarto en pleno partido

Patricio Toledo se desplomó durante un partido homenaje que se disputaba en Chile ante miles de personas. Tuvo que ser hospitalizado e intervenido.

El exarquero chileno Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio en un partido homenaje en su país y dejó muy preocupado al mundo del fútbol.

A los diez minutos del encuentro que servía para homenajear a Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic , el exfutbolista de 63 años debió ser auxiliado de urgencia tras sufrir un ataque al corazón.

El incidente ocurrió ante más de 20.000 personas congregadas en el estadio. Tras desplomarse en el campo, los jugadores y el personal médico rodearon a Toledo.

El encuentro tuvo que ser suspendido y el arquero fue llevado en ambulancia a un hospital donde fue intervenido a una angioplastia coronaria .

"El procedimiento fue realizado con éxito, se logró ingresar a la arteria obstruida y se logró liberarla de manera exitosa. Es una condición de gravedad, es un evento crítico, que reviste toda la atención para salvar la vida del paciente, eso ocurrió con éxito", declaró el director del hospital, Francisco Espinoza.

En la misma línea, el cardiólogo Dante Lindefjeld detalló que Toledo llegó al centro clínico con una muerte súbita, pero reaccionó favorablemente a la pronta reanimación y a la atención médica.

Toledo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta observación.