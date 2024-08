Quién es Vivian Kong, la medallista olímpica que recibió más de $760.000 por su participación en París 2024

Vivian Kong medallista Hong Kong.png "Espero comenzar una nueva carrera y trabajar para tener mi propia organización benéfica para ayudar a los niños a encontrar de nuevo la alegría en el deporte", dijo Kong. Juegos Olímpicos de París 2024

Sus comienzos en el esgrima

Kong comenzó a practicar la esgrima a los 11 años, luego de haber probado y practicado varios deportes, como el atletismo y el taekwondo, del cual obtuvo el cinturón negro. "Mi madre seguía queriendo que bailara y, entretanto, me hacía patinar sobre hielo. Me gustaba, pero no se me daba demasiado bien. Entonces intervino mi padre y me dijo: '¿Por qué no pruebas la esgrima?' La esgrima es como el ballet de los deportes, es muy elegante y me gustó muchísimo", comentó Kong.