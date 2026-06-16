Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina debuta con Argelia, Francia enfrenta a Senegal y Noruega inicia con Irak

Los franceses abrirán el día a las 16 frente a los africanos. Más tarde, los nórdicos se enfrentan a Irak. El plato fuerte de la jornada llegará a las 22 con la campeona del mundo frente a los argelinos.

Argentina abre su participación en el Mundial 2026, en una jornada que también tendrá el debut de Francia.

Argentina debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026 . El seleccionado nacional se enfrentará ante Argelia desde las 22hs por la primera fecha del Grupo J. Será sin duda el plato fuerte de una de las jornadas más esperadas en la que también tendrá lugar la presentaciones de Francia ante Senegal y de Noruega frente a Irak.

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La actividad comenzará con el encuentro entre Francia y Senegal por el Grupo I. El seleccionado francés, uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo, iniciará su camino frente al Campeón de la Copa de África, que buscará dar el golpe tal y como ocurrió en 2002 cuando Papa Bouba Diop le dio el triunfo a los senegaleses en uno de los batacazos más recordados de la historia de los mundiales.

El encuentro comenzará a las 16hs y se jugará en el Estadio Nueva York, en Nueva Jersey, EEUU.

Senegal: Diaw,Jakobs, Seck, Sarr, Diarra, Ndiaye, Camara, Diatta, Mané,Jackson y Ndiaye.

Haaland FIFA FIFA

Noruega vs Irak

Más tarde será el turno de Irak y Noruega, también por el Grupo I. El conjunto europeo regresa a una Copa del Mundo con la expectativa puesta en su generación de futbolistas liderada por Erling Haaland, una de las principales figuras del fútbol internacional. Los nórdicos intentarán sumar de a tres para posicionarse rápidamente en la pelea por la clasificación.

El partido iniciará a las 19hs y se llevará a cabo en el Boston Stadium, en la ciudad de Boston, EEUU.

Probables formaciones

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Messi Selección Argentina X

Argentina vs Argelia

Sobre el final de la jornada, Argentina debutará frente a Argelia por el Grupo J. El seleccionado nacional llega como vigente campeón del mundo, líder del ranking FIFA y uno de los máximos favoritos a quedarse con el torneo. Del otro lado estará un equipo argelino que ocupa el puesto 27 del escalafón mundial y que intentará convertirse en una de las sorpresas del certamen.

El encuentro marcará además el primer enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados. El único antecedente se remonta a un amistoso disputado en 2007 en el Camp Nou de Barcelona, cuando el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso por 4 a 3 con una destacada actuación de un joven Lionel Messi.

El encuentro comenzará a las 22 y tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

Probable formación

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Los partidos del Mundial 2026 de este martes 16 de junio