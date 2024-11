Racing campeón de la Sudamericana: locura en el Obelisco y emoción de los hinchas famosos

En los alrededores, sigilosamente, se desplegó un operativo de seguridad de la Policía de la Ciudad junto a miembros de Espacio Público que suele ordenar el tránsito día a día. Hasta ahora no se registró ningún incidente.

Los famosos de Racing: de Francella a Mirtha Legrad

El actor Guillermo Francella es, sin dudas, el hincha más famoso de Racing, sueño del famoso meme "hermosa mañana, verdad". Viajó directamente a la capital de Paraguay, Asunción, para ver el partido. Allí se lo vió en la tribuna, gritando gol y levantando los brazos para celebrar.

La cantante La Joaqui también estuvo en Paraguay y subió una storie en su cuenta de Instagram para testimoniarlo. Lo mismo hizo Rodrigo De Paul, pero no en el estadio, sino en una casa, junto a sus hijos. Mirtha Legrand no subió nada todavía, pero seguro lo haga en su programa. La "Chiqui", había vaticinado que su equipo ganaba 2 a 0. No acertó el resultado exacto, pero sí la diferencia de gol.

Abel Pintos, el exitoso cantante, fue el encargado de cantar el himno y no disimuló su emoción por participar del evento de la final. En su cuenta de Instagram contó: “Te amo Racing. Un honor cantar el himno en casa y en un día histórico. Gracias, campeón”.

image.png Guillermo Francella en el estadio de Cerro Porteño, donde se jugó la final de la Copa Sudamericana 2024. @BrunoPont

Araceli González dijo "esto es hermoso", en tanto el chef Donato De Santis compartió fotos suyas vestido de Racing, yendo al estadio.