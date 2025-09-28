Video: gol del arquero de San Telmo ante Gimnasia de Jujuy de arco a arco







Joaquín Enrico retuvo la pelota en el borde de su propia área y metió un pelotazo largo que terminó en el fondo de la red. Histórico.

Joaquín Enrico convirtió un golazo en San Telmo

El arquero de San Telmo, Joaquín Enrico, marcó de arco a arco el 2-0 para su equipo ante Gimnasia de Jujuy, en el marco de la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional.

Este sábado bajo una intensa llovizna, el equipo de José María Bianco recibía a los de Matías Módolo en el estadio Osvaldo Francisco Baletto en un partido ya sin pelear por nada para los locales pero trascendental para los visitantes que buscaban mantener viva la posibilidad de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Video: inédito gol del arquero de San Telmo ante Gimnasia de Jujuy El ´Candombero´ empezó ganando con el gol de Nicolás Morro a los 24 minutos de juego pero, cuatro minutos después, lo inédito se apoderó del recinto ubicado en la Isla Maciel.

Es que, tras un ataque en falso de Gimnasia de Jujuy, el arquero Enrico retuvo la pelota en el borde de su propia área y metió un pelotazo largo con la idea de que sus delantero disputen el dominio del balón con los defensores rivales.

Sin embargo, para fortuna de Enrico, la pelota fue derecho al área del arquero Milton Álvarez y terminó picando antes de que llegue al ex Independiente, se elevó sola por encima del mismo y entró al arco del ´Lobo´, concretandose el gol de arco a arco. Finalmente, San Telmo estiraría la ventaja a tres con el gol de Sebastián Cocimano y, para los jujeños, descontaron Alejandro Quintana y Diego López, marcando el definitivo 3-2 para los locales.