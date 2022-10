Francella habló del campeonato que perdió Racing: "Me mató anímicamente"

"Terminé mal", admitió Francella, que el lunes estuvo presente en el estreno de la serie "El encargado", en la que es protagonista. "Me hizo mucho daño, me mató anímicamente, no tenía ganas de ir al estreno", reveló.

Además, agregó: "Fue la catástrofe deportiva para un hincha. Más grande que eso yo no viví, parece que estuviera guionado".

"No la pasé bien. Más allá de que soy un meme caminando y que todo el mundo habla de esto y que me pueden hacer sonreír, pero en ese momento... No tengo una respuesta para darte", siguió en declaraciones radiales con Pop Radio.

Francella elogió a River y a Independiente por su manera de afrontar la definición del campeonato, sabiendo que, con un resultado favorable para ellos, podrían beneficiar a sus clásicos rivales. "Me parece elogioso de ambos lados. Fueron a buscarlo los dos, Independiente y River", manifestó.

Respecto al partido de Racing y el "Millonario", señaló: "River terminó con amonestados, con cambios todo el tiempo".