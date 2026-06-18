El histórico extenista español Rafael Nadal le agradeció al astro argentino Lionel Messi por afirmar que se siente “identificado” con su forma de jugar en el reportaje posterior al partido entre Argentina y Argelia.

Rafael Nadal devolvió los elogios: qué dijo al enterarse de que Messi se siente identificado con él

El histórico extenista español Rafael Nadal le agradeció al astro argentino Lionel Messi por afirmar que se siente “identificado” con su forma de jugar en el reportaje posterior al partido entre Argentina y Argelia.

Tras convertir por triplicado, al delantero de 38 años se le preguntó qué lo mantiene motivado para seguir con un nivel excelente en los últimos compases de su carrera, por lo que el jugador del Inter Miami se comparó con Rafael Nadal, exnúmero 1 de la ATP y campeón olímpico.

“Me identifico mucho con Nadal, creo que somos muy parecidos” , afirmó el máximo goleador de la historia de los Mundiales, al asegurar que siempre quiere “dar el máximo” y sentirse bien dentro de una cancha.

El máximo ganador en la historia de Roland Garros , con un increíble récord de 14 conquistas, aprovechó para felicitar al “10” por su arranque en la actual Copa del Mundo .

"Rafa" recogió el guante y, junto al video de las declaraciones del rosarino en una historia de Instagram, expuso su agradecimiento por mencionarlo: “Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, lo felicitó.

La palabra del español ganador de 22 títulos de Grand Slam no fue la única desde su entorno, puesto que también habló al respecto su tío y exentrenador Toni Nadal. En diálogo con Radio Mitre, le devolvió el mimo a Messi: “Me enteré de lo que dijo Messi, soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”.

“Después de dos años en Miami, creía que había declinado estar entre los mejores. Y otra vez demostró que como él no hay nadie. Es el mejor de la historia. En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”, completó.

Por último, luego de sus tantos partidos inolvidables, Messi afirmó que seguirá jugando “mientras pueda y esté bien para hacerlo” y simplificó la realidad al máximo, recordando su infancia: “A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito”.