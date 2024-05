Real Madrid acelera por Mastantuono y le saca ventaja a Barcelona

Por ahora, no hubo oferta formal a River, "pero podría ocurrir en las próximas fechas", revela Sport.

La cláusula de rescisión de Mastantuono es de € 45 millones de euros, que podrían aumentar a € 50 si la transferencia se hace en los últimos diez días del mercado de pases. Real Madrid está pendiente de este jugador tras cerrar al brasileño Endrick para la próxima temporada.

El equipo más ganador de la Champions League a lo largo de la historia viene teniendo grandes fichajes a nivel sudamericano. En 2017 contrató a Vinicius de Flamengo, en 2018 a Rodrygo desde el Santos, en 2020 volvió al Flamengo por Reinier y en diciembre de 2022 fichó a Endrick, quien la rompe en Palmeiras.

"Mientras, el plan del Barça de ganar tiempo parece que se tambalea, porque todo puede precipitarse en las próximas semanas cuando el club blaugrana no tiene músculo financiero para este tipo de operaciones", agrega el sitio.

En River, por el momento no tienen intenciones se vender a Mastantuiono y esto quedó reflejado en las declaraciones de su presidente Jorge Brito antes de la renovación del contrato del jugador: "Ofertas formales no, pero sí charlas con gente de clubes importantes que nos preguntan por él. No hay intención hoy por parte del club de transferirlo. Tiene 16 años, queremos disfrutarlo mucho tiempo más. Estamos contentos por cómo se viene desarrollando con los compañeros. Me hablan bien no solo de lo profesional, sino también de cómo es como persona. Es un jugador con condiciones únicas y hay que darle tiempo para que sea lo que indudablemente va a ser".

Lo c ompran y lo esperan

Esta intención de la dirigencia de River no sería un impedimento para el Real Madrid, quien ya tiene un antecedente con el juvenil brasileño Endrick del Palmeiras, a quien fichó en diciembre de 2022, en una operación que ascenderá a los € 72 millones.

Es precisamente este último fichaje, el que el Madrid utilizaría como parámetro con Mastantuono. En el caso del "menino prodigio", del Verdao, el club blanco se movió rápido para superar las embestidas del PSG y, principalmente, el Chelsea.

Entonces, no tuvo ningún reparo en cerrar su incorporación un año y siete mes antes de que pudiera desembarcar en el Bernabéu, lo que ocurrirá el próximo mes de julio cuando haya cumplido la mayoría de edad.

En el caso de Mastantuono, como tiene pasaporte italiano, ya podría dar el salto a España. Sin embargo, el escenario que parece más plausible es el de permanecer en el fútbol argentino para ir creciendo, como mínimo un año y medio más.

Aquí el Madrid podría repetir una fórmula parecida a la aplicada con Endrick en el que el Palmeiras recibe un bonus de € 2,5 millones por cada 5 goles que hace, de esta forma incentiva que su presencia en campo. En el caso del enganche argentino, sería mucho más lógico basarse, por ejemplo, en criterios como partidos jugados.