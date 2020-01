La durísima falta de Valverde que evitó el gol de Atlético sobre la hora y encendió la polémica

Pero el partido tuvo un giro inesperado cuando a pocos minutos del final del tiempo suplementario, Federico Valverde vio la roja por una durísima infracción a Álvaro Morata que se iba de cara al gol con pelota dominada.

El mediocampista uruguayo recibió la roja directa, pero cumplió con su cometido: que el no pueda definir ante el belga Thibaut Courtois y Real Madrid llevara el partido a los penales.

La infracción recorrió rápidamente el mundo y desató la polémica sobre si estuvo bien ir directamente a golpear a un colega o no, algo que el propio Valverde, elegido como el mejor jugador de la final, aclaró en conferencia de prensa: "No está bien hacer lo que hice, pero debí hacerlo para ayudar a mi equipo. Ya me disculpé con Álvaro (Morata)".

SportsCenter on Twitter "No se debe hacer" declaró Fede Valverde tras consagrarse en Yeda. El uruguayo vio la roja tras una durísima patada en Yeda. pic.twitter.com/zOBtAUOo0Q — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2020

Simeone entendió la decisión del uruguayo

SportsCenter on Twitter "HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER" declaró el Cholo Simeone en conferencia de prensa a la hora de hablar de la patada de Valverde. pic.twitter.com/RivVChCRYv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2020

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró este domingo tras perder 4-1 en los penales la final de la Supercopa de España que el uruguayo Federico Valverde privó a su equipo de una ocasión de gol que podía ser decisiva.

"La jugada fue las más importante del partido en la que Valverde tomó una decisión justa para su equipo y nos priva de una situación de gol que hubiera podido decidir el partido", afirmó Simeone en rueda de prensa.

Valverde fue expulsado en el minuto 115 cuando derribó a Álvaro Morata que se marchaba solo hacia la portería de Thibaut Courtois.

"Fue la jugada más importante del partido, si proseguía era gol", explicó Simeone, que también se acercó a consolar a Valverde tras su expulsión.

"Le dije que cualquiera hubiera hecho lo mismo en su lugar", agregó el “Cholo”, que elogió el nivel de competición de sus jugadores.

"Nos ha tocado enfrentar en tres días a dos de los mejores equipos del mundo, hemos competido muy bien", agregó Simeone, que el jueves ganó 3-2 al Barcelona en la semifinal de la competición.

El técnico rojiblanco recordó que Real y Atlético han jugado muchas finales "nos ha tocado ganar tres, hemos perdido tres, en los noventa minutos no hemos perdido nunca, me pone orgulloso el nivel de competencia del equipo, es algo que no debemos perder".

"Fuimos mejores en la competencia de cara a ganar en este partido más que en el del Barcelona", consideró Simeone.

"Los últimos quince minutos del primer tiempo, mejoró el Madrid y en la segunda fue alternando el dominio", concluyó.