Con el Dibu Martínez como bandera, Aston Villa buscará conquistar la Europa League

El equipo inglés enfrentará al Friburgo en Turquía con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía como protagonistas de la temporada.

Aston Villa irá por un nuevo título internacional en la final de la Europa League.

Aston Villa disputará este miércoles la final de la UEFA Europa League frente a SC Freiburg con los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía como dos de las grandes figuras de una campaña histórica para el club inglés.

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El encuentro se jugará desde las 16hs de Argentina en el Tüpras Stadium de Estambul, Turquía, y contará con arbitraje del francés François Letexier.

Para Aston Villa, la final representa la posibilidad de cerrar una temporada soñada con un título internacional que además le otorgaría la clasificación directa a la próxima edición de la UEFA Champions League y a la Supercopa de Europa.

El arquero campeón del mundo llega como uno de los máximos referentes del equipo inglés y buscará conquistar el quinto trofeo de clubes de su carrera.

Emiliano Martínez ya ganó dos FA Cup y dos Community Shield durante su paso por Arsenal FC, pero esta final aparece como una oportunidad especial para sumar su primer título continental como protagonista absoluto .

dibu martinez festejo aston villa.jpg Emiliano Martínez buscará sumar otro trofeo a nivel de clubes en su carrera. @AVFCOfficial

Por su parte, Emiliano Buendía también intentará coronar una temporada destacada. Hasta el momento, el mediocampista argentino solo pudo celebrar los ascensos obtenidos en la segunda división inglesa con Norwich City FC en 2019 y 2021.

La presencia de ambos futbolistas argentinos volvió a convertir al Aston Villa en uno de los equipos europeos más seguidos por los hinchas argentinos durante esta temporada.

Cómo llega Aston Villa a la final

El conjunto inglés alcanzó el partido decisivo después de eliminar a Nottingham Forest en semifinales con un contundente global de 4-1.

La serie tuvo un giro marcado en el encuentro de vuelta, donde Aston Villa goleó 4-0 y logró revertir la derrota 1-0 sufrida en el primer partido.

El equipo inglés además intentará conseguir el cuarto título internacional de su historia. En su vitrina ya aparecen la antigua Copa de Europa y la Supercopa de Europa obtenidas en 1982, además de la Copa Intertoto conquistada en 2001.

dibu martinez aston villa.jpg @AVFCOfficial

Friburgo quiere dar el gran golpe europeo

Del otro lado estará SC Freiburg, uno de los equipos sorpresa de esta edición de la Europa League.

El conjunto alemán llegó a la final tras eliminar al Sporting Braga con un ajustado global de 4-3 en semifinales. Antes, también había dejado en el camino a KRC Genk y RC Celta de Vigo.

Los dirigidos por Julian Schuster intentarán conquistar el primer gran título internacional de su historia y completar una de las campañas más impactantes del certamen.

vfl-wolfsburg-v-sport-club-freiburg-bundesliga-scaled El Friburgo llega como una de las grandes sorpresas del torneo europeo.

Una final con premio doble

Además del prestigio deportivo, el campeón de la Europa League obtendrá beneficios clave para la próxima temporada europea.

El ganador conseguirá un lugar en la próxima Champions League y también disputará la Supercopa de Europa frente al campeón continental.

Por eso, la final de Estambul aparece como un partido decisivo y de enorme valor deportivo y económico tanto para Aston Villa como para Friburgo, dos equipos que buscarán transformar una gran campaña en una noche histórica.