Insólito blooper arbitral en la goleada de Atlético Tucumán sobre Talleres por Copa Argentina

El conjunto tucumano avanzó a octavos tras imponerse 3-0 sobre la "T", en una noche marcada por un increíble error del árbitro Andrés Gariano.

El Decano enfrentará en octavos al ganador de Unión e Independiente.

Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina en una noche caótica para el conjunto cordobés. El equipo tucumano dominó de principio a fin y aprovechó el desconcierto de la T, que además sufrió un insólito blooper arbitral cuando estaba cerca de convertir el descuento.

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El conjunto dirigido por Julio César Falcioni golpeó rápido y nunca soltó el control del partido. Apenas a los cuatro minutos, Renzo Tesuri abrió el marcador tras una gran asistencia de Nicolás Laméndola, que sorprendió a toda la defensa cordobesa con una jugada llena de precisión.

Talleres, que afrontó su primer partido sin Carlos Tevez en el banco de suplentes, nunca encontró respuestas futbolísticas ni anímicas. El golpe se sumó a la reciente eliminación en el Torneo Apertura frente a Belgrano, su clásico rival, y profundizó el complicado presente del club cordobés.

Atlético Tucumán dominó de principio a fin y eliminó a Talleres de la Copa Argentina.

El Decano manejó los tiempos del encuentro y hasta pudo ampliar la diferencia antes del descanso. La falta de efectividad fue lo único que evitó una goleada todavía mayor durante la primera parte.

El blooper del árbitro mientras Talleres intentaba descontar

Cuando el partido ya estaba 3-0, Talleres tuvo una de sus pocas oportunidades claras para descontar. Después de una serie de rebotes en el área, Valentín Depietri sacó un remate desde afuera mientras el árbitro Andrés Gariano intentaba esquivar la pelota.

Sin embargo, el juez resbaló en plena acción y terminó desviando el disparo con su cuerpo. La situación generó incredulidad entre los futbolistas de Talleres y hasta provocó la risa del propio árbitro, en una escena tan inesperada como insólita.

La jugada rápidamente se volvió viral y terminó siendo una de las imágenes más comentadas de la noche en Rosario.

blooper Un resbalón del árbitro Andrés Gariano evitó el descuento del equipo cordobés. TyC Sports

Talleres mostró desorden y preocupación

En el complemento, Atlético Tucumán volvió a golpear a través de Lautaro Godoy, que aprovechó un contraataque letal iniciado otra vez por Laméndola. El delantero quedó mano a mano con Guido Herrera tras una larga corrida y amplió la ventaja en medio del desconcierto defensivo de Talleres.

A falta de quince minutos para el final, Laméndola coronó su gran actuación con el tercer gol de la noche después de una jugada iniciada por Leandro Díaz. El delantero fue una de las grandes figuras del encuentro y participó directamente en las tres conquistas del Decano.

Con esta victoria, Atlético Tucumán avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina y ahora espera por el ganador del cruce entre Unión e Independiente. Talleres, en cambio, cerró otra noche para el olvido en una temporada que pasó rápidamente de la ilusión a la crisis.

Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación del Decano

Con la goleada sobre Talleres, Atlético Tucumán avanzó a los octavos de final y espera por el ganador del cruce entre Unión de Santa Fe e Independiente.

Resultados confirmados de los 16avos de final

Gimnasia La Plata 3-0 Acassuso

Ferrocarril Midland 2-1 Deportivo Morón

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta

Banfield 1-1 San Martín de Tucumán (5-4 en los penales)

(5-4 en los penales) Platense 0-0 San Martín de San Juan (4-3 en los penales)

(4-3 en los penales) Atlético Tucumán 3-0 Talleres

Los partidos que faltan disputarse