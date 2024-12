Red Bull volvió a cerrarle la puerta a Franco Colapinto: cómo sigue su lucha por seguir en la Fórmula 1

Sin embargo, el director de Red Bull todavía no aseguró que el mexicano vaya a ser reemplazado: "Nos sentaremos con él y reflexionaremos sobre la temporada y, obviamente, dónde salió mal y resolveremos colectivamente cuál es el camino correcto y apropiado a seguir. No hay prisa inmediata".

Embed - Oracle Red Bull Racing on Instagram: "Looking back at our last three appearances at the end-of-season FIA awards #F1 #FIA #MaxVerstappen #ChecoPerez"