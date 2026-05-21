Polémica en Paraguay: una vidente afirmó que la selección sufrió una "brujería" antes del Mundial 2026

Según la mujer, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro recibió un "payé". También advirtió individualmente a algunos jugadores.

Denuncian que hicieron "brujería" contra la Selección de Paraguay.

La previa del Mundial 2026 sumó un episodio inesperado en torno a la Selección de Paraguay . En las últimas horas, la vidente paraguaya Arístida Génez , conocida popularmente como Mística , aseguró que la Albirroja fue víctima de una supuesta “brujería” de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá .

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La mujer sostuvo que el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro recibió un “payé ”, palabra guaraní utilizada para describir un hechizo o maleficio. Sus declaraciones al diario Extra rápidamente generaron repercusión y encendieron el debate en redes sociales y programas deportivos.

Según explicó la vidente, el presunto trabajo espiritual no habría surgido dentro de Paraguay, sino desde el exterior. De acuerdo con su versión, “dos países que le tienen miedo a la Albirroja” estarían detrás de la supuesta maniobra.

La afirmación provocó sorpresa en el ambiente futbolero sudamericano , donde históricamente convivieron supersticiones, rituales y creencias populares ligadas al deporte. Aunque no existe ningún respaldo científico para este tipo de prácticas, el tema logró instalarse rápidamente entre los hinchas paraguayos.

Alfaro pone a punto a la selección paraguaya para el Mundial 2026.

El episodio apareció además en un momento importante para el combinado guaraní, que atraviesa la etapa final de preparación rumbo a la Copa del Mundo bajo la conducción de Alfaro.

Advertencias para figuras del plantel

Más allá de la supuesta “brujería” sobre el equipo, Mística también lanzó advertencias puntuales para algunos futbolistas paraguayos.

En relación con Miguel Almirón, actual jugador de Atlanta United, afirmó que “buscan sacarlo del juego” y advirtió sobre posibles problemas físicos o lesiones durante la competencia.

La vidente también mencionó al delantero Tony Sanabria, uno de los referentes ofensivos del seleccionado paraguayo, aunque no brindó demasiados detalles sobre su situación.

Además, apuntó hacia el naturalizado Mauricio Magalhaes, a quien le recomendó mantenerse alejado de las distracciones durante el certamen. “Que se cuide, que deje la joda para después. Hay posibilidad de que aparezca una tentación bastante importante”, expresó.

El foco de Alfaro sigue puesto en lo futbolístico

Mientras crecían los comentarios alrededor de las declaraciones de la vidente, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro continuó enfocado en la preparación deportiva del plantel.

La intención del entrenador pasa por aislar a los jugadores del ruido externo y fortalecer el aspecto futbolístico de un equipo que regresará a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia.

En los próximos días, el técnico dará a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Paraguay en el torneo.

Paraguay volverá a jugar un Mundial

La selección paraguaya disputará nuevamente una Copa del Mundo en la edición de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El debut del conjunto guaraní será el 12 de junio frente a la selección anfitriona de United States. Luego afrontará los encuentros de la fase de grupos ante Turkey y Australia, con el objetivo de avanzar a las instancias decisivas del campeonato.