Senegal revolucionó el Mundial 2026: presentó su lista con un video hecho con inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Los Leones de Teranga anunciaron a sus convocados con una innovadora presentación tecnológica y Sadio Mané como máxima figura.

La selección de Senegal presentó su lista preliminar para el Mundial 2026 con una innovadora apuesta tecnológica que impactó en el fútbol internacional. Los Leones de Teranga se transformaron en el primer seleccionado en utilizar inteligencia artificial para anunciar a sus convocados, en una presentación que rápidamente se volvió viral en redes sociales a menos de tres semanas del inicio de la Copa del Mundo.

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El entrenador Pape Thiaw dio a conocer una nómina de 28 futbolistas, aunque en los próximos días deberá reducirla a los 26 definitivos que viajarán al torneo. La original presentación realizada mediante inteligencia artificial marcó un cambio en la manera de comunicar las convocatorias mundialistas y posicionó a Senegal como una de las selecciones más innovadoras en la previa del certamen.

La noticia llega después de meses turbulentos para el fútbol senegalés. A comienzos de año, el seleccionado había celebrado la conquista de la Copa Africana, pero posteriormente la Confederación Africana de Fútbol decidió quitarle el título y entregárselo a Marruecos. La medida generó un fuerte rechazo tanto dentro del plantel como en el propio gobierno senegalés.

Embed La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

Sadio Mané encabeza el sueño mundialista La gran figura del plantel será nuevamente Sadio Mané, referente histórico del equipo y principal esperanza ofensiva de los Leones de Teranga. Senegal buscará superar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, lograda en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut absoluto.

Además de Mané, la convocatoria incluye nombres importantes como Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr y Pape Matar Sarr. También aparecen jóvenes talentos como Ibrahim Mbaye y Assane Diao, en una mezcla de experiencia y renovación para afrontar el torneo. sadio mane.jpg Lista completa de 26 jugadores de Senegal de cara al Mundial 2026 Arqueros Édouard Mendy (Al-Ahli)

Mory Diaw (Le Havre)

Yehvann Diouf (OGC Nice) Defensores Krépin Diatta (AS Monaco)

Antoine Mendy (OGC Nice)

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)

El Hadji Malick Diouf (West Ham)

Mamadou Sarr (Chelsea)

Moussa Niakhaté (Olympique Lyon)

Moustapha Mbow (Paris FC)

Abdoulaye Seck (Maccabi Hajfa)

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Ilay Camara (Anderlecht) Mediocampistas Idrissa Gueye (Everton)

Pape Gueye (Villarreal)

Lamine Camara (AS Monaco)

Habib Diarra (Sunderland)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Monachium)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace) Delanteros Sadio Mané (Al-Nassr)

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Ibrahim Mbaye (PSG)

Assane Diao (Como)

Iliman Ndiaye (Everton)

Nicolas Jackson (Bayern Monachium)

Bamba Dieng (Lorient)

Cherif Ndiaye (Samsunspor) El desafío de Senegal en el Grupo I Senegal disputará su cuarta Copa del Mundo tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta edición integrará el Grupo I junto a Francia, Noruega e Irak, una zona exigente en la que intentará avanzar a la fase eliminatoria. El seleccionado africano llegará al Mundial con expectativas altas luego de consolidarse como una de las potencias del continente en los últimos años. Ahora, además de intentar competir dentro de la cancha, también logró llamar la atención fuera de ella con una estrategia tecnológica inédita para presentar a sus convocados.