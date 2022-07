Guiño para Boca: Gareca se va de Perú y vuelve a ser candidato

"Gareca no tomó bien la oferta de renovación presentada por la Federación Peruana de Fútbol, que incluía una considerable baja en su salario y una reducción de sus miembros del comando técnico", agregó. "No hubo acuerdo: Ricardo Gareca no seguirá en la selección peruana", informó el diario Depor.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, viajó el lunes a Buenos Aires para entregarle personalmente una oferta de nuevo contrato con la selección "inca" a Gareca. Según el portal deportivo Denganche, la oferta de la Federación contemplaba una reducción de 40% del salario que anteriormente recibía Gareca.

En la campaña al Mundial de Qatar 2022 el "Tigre" ganaba 3,7 millones de dólares por año, según el portal. La nueva propuesta fue de 2,2 millones de dólares anuales.

El DT argentino es muy querido en Perú, a pesar de no haber clasificado a Qatar, ya que llevó a la selección peruana a Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años en mundiales. En siete años, Gareca dirigió 96 partidos con Perú: obtuvo 40 triunfos, 21 empates y 35 derrotas.

¿Allanó el camino para llegar a Boca?

Ya sin contrato ni equipo, Ricardo Gareca tiene el camino allanado para llegar a Boca como sucesor de Sebastián Battaglia en el cargo de entrenador, tras el interinato de Hugo Ibarra.

Es sabido que Gareca es del gusto de Riquelme, vicepresidente del "Xeneize" y hombre que maneja los hilos del fútbol profesional, inclusive es su entrenador favorito entre los posibles candidatos.

Será cuestión de tiempo ver si llega una oferta formal de Boca para Gareca y si el ex DT de Vélez la acepta.

Además del "Xeneize", otro de los equipos del fútbol argentino que pretende a Gareca es Independiente, club donde jugó entre 1993 y 1994, siendo campeón del Clausura y la Supercopa del '94. Como si fuese poco, el "Tigre" se retiró como futbolista en el "Rojo".