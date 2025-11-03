River alcanzó la peor racha negativa de su historia como local tras la derrota con Gimnasia La Plata







El "Millonario" rompió un récord negativo y alcanzó una marca inédita en toda su historia jugando en el Estadio Monumental. El equipo de Gallardo, sin reacción ni respuestas.

Sorprendente: River alcanzó la peor racha negativa de su historia como local

El River de Gallardo volvió a perder, algo que hoy en día se convirtió en costumbre. Con la derrota ante Gimnasia, el "Millonario" rompió un récord negativo y alcanzó la racha de partidos perdidos más larga de su historia jugando como local.

Desde la inauguración del Estadio Monumental en 1938 hasta la fecha, nunca había pasado que River pierda cuatro partidos consecutivos. La insólita racha incluye las caídas ante Palmeiras (por Libertadores), Deportivo Riestra, Sarmiento de Junín y Gimnasia (por Clausura).

Como condimento, el "Lobo" de La Plata no ganaba en Núñez desde hace 20 años (el 27 de noviembre de 2005). Mientras que para los de Junín fue la segunda victoria de su historia y para Riestra la primera.

Sólamente como registro hay una racha tan negativa en el amateurismo, donde hay que remontarse a 1910 para encontrar tantas derrotas seguidas de River como local.

Con contrato hasta el 31 de diciembre, el futuro de Marcelo Gallardo es una incógnita. Le quedan un máximo de 6 encuentros para dirigir este año. A pesar de que es muy improbable que salga campeón del Torneo Clausura, la máxima preocupación está en la no clasificación a la próxima Copa Libertadores. El nuevo presidente Stefano Di Carlo tendrá que decidir si le renueva o no el contrato al entrenador.