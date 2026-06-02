River buscará repatriar de Europa a Franco Mastantuono y Claudio Echeverri: ¿qué chances hay?

La dirigencia del club de Núñez buscará repatriar a las dos máximas promesas que generó sus divisiones inferiores en los últimos años. Ambos no son tenidos en cuenta en Europa y buscarán negociar de todas formas.

Tras las declaraciones en las últimas horas del presidente Stefano Di Carlo , que prometió una fuerte renovación en el plantel de Coudet, trascendió que la dirigencia de River buscará repatriar a dos jovenes promesas de las inferiores que se fueron temprano a Europa. Se trata de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri .

En el "Millonario" siguen de cerca ambos casos y harán un intento para repatriarlos: se comunicarán directamente con Real Madrid y Manchester City , clubes dueños de sus pases, para ver si tienen intenciones de cederlos. Sin embargo, saben que correrán por detrás de otras posibilidades.

El caso de Mastantuono es el más dificil. Su llegada al Real Madrid generó enorme expectativa por el pago de 63,2 millones de euros para concretarla, pero su campaña fue de mayor a menor. Con el despido de Xabi Alonso , casi no tuvo minutos en el interinato de Álvaro Arbeloa y terminó recibiendo muchas críticas por parte de los hinchas.

Hoy figura en la vidriera con la etiqueta de "transferible" , pero su salida del "Merengue" no será sencilla. Mucho menos una vuelta al fútbol argentino . Desde su entorno la califican de "imposible" y sostienen que su futuro en la capital española dependerá de lo que decida José Mourinho cuando arranque su segundo ciclo como entrenador del club, si es que Florentino Pérez gana las elecciones.

Por otro lado, el panorama con el "Diablito" Echeverri es similar, aunque cuenta con más chances por las ganas del jugador de volver a jugar en River. Ya en el mercado anterior River había intentado recuperarlo cuando deambulaba por Bayer Leverkusen, pero Manchester City, pese a la insistencia desde Núñez y las propias ganas del jugador, decidió mantenerlo en Europa.

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Habrá que ver si ocurre lo mismo de cara a la próxima temporada, ya que su actual club, el Girona, descendió en España. Al menos, tuvo más continuidad: 17 partidos, apenas cinco como titular, un gol y una asistencia. Con la salida de Guardiola del City, River volverá a hacer un intento para incorporarlo a préstamo por un año.

En Núñez se ilusionan y mueven los hilos en silencio: el operativo retorno está en marcha.