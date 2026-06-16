River empezó la limpieza: Matías Viña y Kendry Páez, los primeros de una larga lista de salidas + Agregar ámbito en









El “Millonario” comenzó la renovación del plantel acordada entre Eduardo Coudet y la dirigencia, con dos futbolistas que llegaron a principio de año y no lograron consolidarse.

River empezó la limpieza: Matías Viña y Kendry Páez, los primeros de una larga lista de salidas

River inició este lunes la depuración del plantel de cara al segundo semestre: Matías Viña y Kendry Páez serán los primeros dos futbolistas en dejar el club, dentro de una renovación profunda acordada entre Eduardo Coudet y la dirigencia.

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Los dos jugadores habían llegado a principios de año con expectativas importantes, pero apenas permanecieron unos meses en Núñez y no lograron generar el impacto esperado dentro del equipo.

La decisión fue tomada por una combinación de factores deportivos, tácticos y económicos: tanto Viña como Páez tuvieron poca influencia en cancha, no terminaron de encajar en la idea del entrenador y además percibían salarios elevados para el rol que ocupaban en el plantel.

En el caso de Kendry Páez, River resolverá interrumpir el préstamo que había sido firmado en febrero y que tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2027, por lo que el mediocampista ecuatoriano deberá regresar a Chelsea, dueño de su pase.

El acuerdo original contemplaba una cesión por una temporada y media, con el objetivo de que el juvenil ganara rodaje después de no encontrar continuidad en Europa, pero su paso por el “Millonario” terminó antes de tiempo.

Matías Viña, por su parte, también quedó fuera de la planificación del cuerpo técnico y deberá retornar a Flamengo, en otro corte rápido para un futbolista que había llegado como una alternativa de jerarquía por el sector izquierdo. La salida de ambos nombres marca el primer movimiento concreto de una reestructuración mucho más amplia, ya que en River proyectan una fuerte reducción del plantel durante este mercado de pases.