River venció a Estudiantes de Río Cuarto y lo condenó al descenso a la Primera Nacional

El Millonario se impuso 1-0 en el Monumental gracias al gol de Marcos Acuña. Los cordobeses necesitaban ganar para mantener la categoría, pero no pudieron revertir el marcador.

Marcos Acuña marcó a los cinco minutos y puso a River en ventaja ante Estudiantes de Río Cuarto.

River derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y el resultado confirmó el descenso del conjunto cordobés a la Primera Nacional . Marcos Acuña convirtió a los cinco minutos el único gol del encuentro.

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El equipo de Leonardo Ponzio volvió al triunfo después de la caída ante Huracán. Encontró rápidamente la ventaja y generó oportunidades para ampliarla durante la primera mitad, aunque las intervenciones de Lautaro Herrera evitaron una diferencia mayor.

Estudiantes estaba obligado a ganar para conservar sus posibilidades de permanecer en la máxima categoría. El segundo tiempo no modificó el resultado y el equipo dirigido por Rubén Forestello terminó la noche con el descenso consumado.

La jugada decisiva llegó con una combinación entre dos campeones del mundo. Ángel Correa envió un centro bajo desde la derecha y Acuña apareció por el segundo palo para abrir el marcador.

River siguió buscando y obligó a Herrera a intervenir ante remates de Tomás Galván, Lautaro Pereyra y Sebastián Driussi . Correa también tuvo oportunidades, mientras que el local acumuló llegadas y tiros de esquina sin conseguir el segundo tanto.

Estudiantes intentó responder con remates de Ibrahim Hesar, que salieron desviados. Después del descanso, el marcador permaneció intacto: el Millonario sostuvo la ventaja y el visitante no consiguió la remontada que necesitaba.

River volvió al triunfo y Estudiantes perdió la categoría

La victoria le permitió al equipo de Ponzio recuperarse de la derrota 2-1 ante Huracán, que había interrumpido los tres triunfos consecutivos del inicio de su ciclo.

River comenzó la fecha noveno en la Zona B y décimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y a las copas internacionales de 2027. Además, tiene pendiente el encuentro ante Sarmiento por la undécima jornada.

Para Estudiantes de Río Cuarto, la caída selló la pérdida de la categoría. El conjunto cordobés llegó al Monumental último en su zona, con seis puntos, y sin victorias desde la primera fecha, cuando había superado a Tigre. En su presentación anterior perdió 2-1 ante Racing.

Las formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Lautaro Pereyra y Tobías Andrada; Ángel Correa, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Agustín Quiroga; Fernando Rodríguez, Tomás González, Alejandro Cabrera y Gabriel Alanís; Ibrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Forestello.

Árbitro: Nazareno Arasa.