El equipo del fútbol argentino que puede descender este fin de semana en el Estadio Monumental + Agregar ámbito en









Tras más de 7 años sin que ocurra un desenlace como este, el estadio de River podrá volver a presenciar un acontecimiento de tal magnitud si su equipo le gana al rival de este fin de semana.

Un equipo del fútbol argentino podría descender si no le gana a River en el Estadio Monumental.

Luego de tres semanas de inactividad, River volverá a decir presente en el Estadio Monumental cuando este sábado a las 21:30 dispute su partido por la duodécima fecha del Torneo Clausura, contra un rival que está en la cuerda floja y puede descender si no consigue la victoria.

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Se trata de Estudiantes de Río Cuarto, protagonista en la lucha por el descenso tanto en los promedios como en la tabla anual, aunque esta última es la que lo está sepultando a tener que bajar de categoría.

Estudiantes de Río Cuarto contra River, en Córdoba. Con tan solo 11 puntos en 27 encuentros, el “León del Imperio” necesita ganar sus próximos cinco encuentros, incluido contra el Millonario, y también dependerá de los resultados de Aldosivi y Riestra, quienes tendrán que sumar menos de cuatro unidades en lo que queda del torneo para “ayudar” a que se salven.

Con menos de un año en primera, por su ascenso a finales de 2025 y su debut durante este año, se estarían despidiendo después de lo que fue su primera vez en la élite del fútbol nacional. A pesar de que los resultados no acompañaron al equipo cordobés, los que sí lo hicieron fueron sus hinchas.

El Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini. Sin ir más lejos, en los partidos que se tuvieron que enfrentar contra alguno de los “cinco grandes” o frente a alguien de su misma provincia, tuvieron que ampliar la capacidad del Antonio Candini para que pasen de 12.000 espectadores a 13.000, creando una tribuna removible.

La última vez que un equipo descendió en el Estadio Monumental A pesar de que el descenso del Millonario aquel 26 de junio de 2011 quedó en el recuerdo de los futboleros, la realidad es que no fue el último equipo en perder la categoría en el Estadio Monumental, antiguamente llamado Antonio Vespucio Liberti. 8 años después de ese terrible suceso para la institución de Núñez, en 2019, Tigre estaba obligado a ganarle a River en la última fecha de la Superliga 2018/19 para mantener la categoría. Aún así, los de Victoria no dependían de sí mismos y también necesitaban que Patronato no le gane a Argentinos Juniors de local, en paraná. La decepción de los jugadores de Tigre por el descenso. Por suerte para el “Matador”, “La Banda” estaba peleando la Copa Libertadores y decidió utilizar una alineación alternativa para no quemar las naves. Ante esta primicia, los jugadores visitantes fueron a llevarse la victoria y lo lograron, con un contundente 3 a 2 sobre el final gracias a Juan Ignacio Cavallaro, quien metió el gol agónico a los 89 minutos. De todas formas, “El Patrón” consiguió ganarle al “Bicho” por 2 a 1 y Tigre se terminó yendo al descenso por culpa del promedio, debido a que bajo el mandato de Néstor “Pipo” Gorosito habían cosechado 8 encuentros sin derrotas –cinco triunfos y tres empates–, y nada los pudo salvar de ir a jugar la B Nacional.