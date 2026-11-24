Cillian Murphy y Jessie Buckley protagonizarán la nueva película de Steven Spielberg + Agregar ámbito en









Spielberg dirigirá la película con un guion de Paul Thomas Anderson, ganador del Oscar por "One Battle After Another".

Spielberg comandará un elenco de lujo en su próxima película.

Algunos de los nombres más relevantes de Hollywood se están uniendo para un próximo gran proyecto. Steven Spielberg adaptará la novela wéstern de Kevin Barry, “The Heart in Winter”, para Focus Features.

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Jessie Buckley, Cillian Murphy y Mark Rylance serán los protagonistas. Spielberg dirigirá la película con un guion de Paul Thomas Anderson, ganador del Oscar por One Battle After Another.

De qué trata la nueva película de Steven Spielberg La novela de Barry de 2024 narra la historia del poeta irlandés Tom Rourke, quien se enamora de Polly Gillespie, la recién casada del capitán de la mina de su pueblo. Juntos, huyen a San Francisco, perseguidos de cerca por un grupo de pistoleros armados. Kristie Macosko Krieger, Sara Murphy, Anderson y Spielberg son los productores. Entre los productores ejecutivos se encuentran Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias y Ana Leocha. La película tiene previsto su estreno en 2028.

The Heart in Winter reúne a Spielberg con Universal tras el estreno de Disclosure Day con el estudio en junio. Este thriller de ciencia ficción y persecución recaudó 44 millones de dólares en su estreno y llegó a alcanzar los 447 millones a nivel mundial. El western romántico también reúne a Spielberg y Buckley. El tres veces ganador del Oscar produjo Hamnet (2025) en Focus, película que le valió a Buckley un Oscar a la mejor actriz.

Anderson viene de cosechar un gran éxito con One Battle After Another, que se alzó con seis estatuillas en los Oscar de 2025, incluyendo su primer premio a mejor director. The Heart in Winter es la primera película que Anderson escribirá sin dirigirla.

Buckley protagonizó recientemente junto a Christian Bale la película de Maggie Gyllenhaal, The Bride!, para Warner Bros. Próximamente, Buckley participará en Hold on to Your Angels con Paul Mescal y en Three Incestuous Sisters con Josh O'Connor, Dakota Johnson y Saoirse Ronan. Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, retomó recientemente su papel como el capo británico Thomas Shelby en la película de Netflix Peaky Blinders, The Immortal Man. Murphy tiene entre manos A Quiet Place Part III y el tercer y último capítulo de la saga 28 Years Later. Rylance, quien protagonizó el drama de Spielberg de 2015, Bridge of Spies, aparecerá próximamente en la película biográfica de Luca Guadagnino sobre Sam Altman, Artificial. Su debut como director, Nice Fish, protagonizada por Michelle Williams, se encuentra actualmente en preproducción.