Justin Bieber actuará en la edición 2026 de los Premios Grammy

Aparte de varios conciertos privados y una aparición especial con SZA en 2025, será su primera actuación pública desde su gira cancelada de 2022.

Justin Bieber , nominado a cuatro premios Grammy en la gran gala del domingo, ofrecerá su primera gran actuación pública en cuatro años, según anunció la Academia de la Grabación el miércoles.

Aparte de varios conciertos privados y una aparición especial con SZA en 2025, será su primera actuación pública desde su gira cancelada de 2022. Bieber ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos años, centrándose en formar una familia con su esposa Hailey Bieber , grabar sus álbumes y reconstruir su equipo tras separarse de su antiguo representante, Scooter Braun .

Las nominaciones de Bieber incluyen álbum del año y mejor álbum vocal pop (ambos por el primer “Swag” ), mejor interpretación de R&B (por “Yukon” ) y mejor interpretación pop solista (por “Daisies” ).

Harry Styles y Doechii han sido elegidos como presentadores; se anunciarán más artistas y presentadores en los próximos días.

Premios Grammy 2026: quiénes son los artistas argentinos nominados

Entre los artistas nacionales del momento destacados para los galardones, figuran la rosarina Nicki Nicole y el trapero Trueno para "Mejor Álbum de Música Urbana", por sus discos NAIKI y Eub Deluxe, respectivamente.

También está mencionado el dúo de Paco Amoroso y Ca7riel por su álbum Papota, para la categoría de "Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo". La misma también corresponde a Fito Páez, por su disco Novela.

La 68.ª edición de los Premios Grammy se transmitirá en vivo el 1 de febrero. Trevor Noah presentará la ceremonia por sexto año consecutivo y concluirá su trayectoria, ya que este año será su última presentación. La ceremonia de los Grammy se podrá ver a través de TNT y HBO Max.