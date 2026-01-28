"A Javier Milei le gustan temas de Lali", la revelación de Fátima Florez

El Presidente compartió el escenario con la artista imitadora durante un show en Mar del Plata. El hecho generó grandes repercusiones.

Fátima Florez volvió a captar la atención pública tras realizar declaraciones que reactivaron el interés alrededor de su vínculo con el presidente Javier Milei . Luego de haber compartido escenario con él en una función de su espectáculo en Mar del Plata , la actriz y humorista expuso un dato poco conocido sobre las preferencias musicales del mandatario y sorprendió al nombrar a Lali Espósito , artista con la que el mandatario mantuvo enfrentamientos públicos reiterados.

Durante una entrevista televisiva, Florez fue consultada por la experiencia de haber tenido al Presidente como invitado especial en su show. En ese contexto, recordó el momento en el que Milei se animó a cantar “El rock del gato” , uno de los temas emblemáticos de Ratones Paranoicos , frente a un teatro lleno.

A partir de esa anécdota, la humorista decidió revelar una faceta distinta del jefe de Estado y subrayó que "su sensibilidad artística excede el plano político".

“Sé que le gusta un tema, hay temas de Lali (Espósito) que le gustan” , afirmó Florez, generando sorpresa tanto en el estudio como en las redes sociales, donde la frase se viralizó rápidamente. El comentario fue leído por muchos como un gesto de distensión, especialmente si se consideran los cruces verbales previos entre Milei y la cantante.

La artista amplió su mirada sobre la personalidad del Presidente y destacó su relación con el escenario. “Es un artista, tiene sensibilidad. Se subió a cantar con (el Chaqueño) Palavecino y lo hizo muy bien. Es un rockstar”, sostuvo, al remarcar la soltura de Milei frente al público y su predisposición para mostrarse en un rol distinto al que suele ocupar en la arena política.

La relación entre Milei y Fátima florez

Las declaraciones se conocieron poco tiempo después de que Fátima Florez y Javier Milei confirmaran su separación. Sin embargo, ambos aclararon que mantienen un trato cordial.

En ese marco, las palabras de la humorista fueron interpretadas como una señal de respeto y reconocimiento hacia su ex pareja, sin tonos de confrontación ni polémica.

El episodio ocurrido en Mar del Plata, con la presencia del Presidente sobre el escenario, se convirtió en uno de los hechos más comentados de la temporada teatral.

La participación de Milei generó ovaciones, sorpresa, rechazo y debate, pero Florez destacó la naturalidad con la que él afrontó la experiencia y volvió a sorprender al señalar que, pese a las diferencias públicas, mantiene afinidad con el arte de una de las figuras más populares del pop argentino.