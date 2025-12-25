El mensaje de la China Suárez ante la posibilidad de que Mauro Icardi llegue a River + Seguir en









Versiones sobre una posible llegada de Mauro Icardi al fútbol argentino reactivaron la novela mediática con Wanda Nara y derivaron en una fuerte desmentida pública de la actriz.

La actriz y el futbolista pasaron la Navidad en Nordelta

En medio de un nuevo capítulo de las polémicas que rodean a Mauro Icardi, Wanda Nara y China Suárez, en las últimas horas se sumó un condimento inesperado: la posibilidad de que el delantero del Galatasaray llegue al fútbol argentino para vestir la camiseta de River Plate.

La versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales y ámbitos deportivos, pero rápidamente cruzó al mundo del espectáculo por el lugar central que ocupa la actriz en la vida personal del futbolista. El rumor se activó a partir de un posteo del periodista Pablo Calvari en X, donde aseguró que había finalizado una reunión entre Icardi y Stefano Di Carlo, presidente del club de Núñez.

Según esa versión, el encuentro se habría realizado en una oficina de Puerto Madero y el jugador habría manifestado su intención de jugar en River, incluso relativizando el aspecto económico. Sin embargo, el propio posteo agregó un dato que encendió la polémica: que la China Suárez “ya le había dado el ok” a su pareja para regresar a la Argentina.

La información se viralizó en cuestión de minutos y fue replicada por portales, programas de televisión y redes sociales. Lejos de dejar pasar el comentario, la actriz decidió responder de manera directa y pública. Desde su cuenta de X, negó cualquier tipo de intervención en las decisiones profesionales de Icardi: “¿Que yo ‘di el ok’ para qué? No me meto en la carrera de mi pareja, no soy su mánager ni quiero serlo”, escribió.

En el mismo mensaje, la China Suárez fue tajante al desarmar la idea de un regreso impulsado por ella: “Yo estoy feliz en Turquía”, afirmó, y dejó en claro que no condiciona ni orienta el futuro deportivo del delantero. El posteo cerró con una frase que muchos interpretaron como un mensaje dirigido al contexto mediático que rodea al futbolista: “No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”.

Embed Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos — China Suarez (@chinasuarez) December 23, 2025 Mientras tanto, Icardi y la actriz se encuentran en la Argentina pasando las fiestas. En las últimas horas, ella compartió imágenes desde la vivienda que habitan en Nordelta, donde también están sus hijos y las hijas del jugador, que por disposición judicial pasarán Navidad con su padre y Año Nuevo con Wanda Nara. En el plano estrictamente futbolístico, desde el entorno de River aseguran que no existen confirmaciones oficiales sobre una negociación avanzada. Icardi mantiene contrato con el Galatasaray hasta junio de 2026, y tanto el costo de la operación como el contexto personal del jugador convierten, por ahora, la versión en una hipótesis más que en un escenario concreto.