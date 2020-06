La emotiva despedida de Scocco: "Siento que jugué en River toda la vida"

El goleador les agradeció a los hinchas "millonarios" por "hacerme sentir uno más desde el primer minuto que me puse la camiseta. Eso me facilitó mucho a la hora de agarrar confianza y poder rendir dentro de la cancha. Me hicieron sentir como si hubiese jugado toda la vida en River. De eso voy a estar agradecido eternamente".

A través de un video que se difundió por las redes oficiales de River, Scocco le pidió a los hinchas que espera que "entiendan" su decisión", por haber dejado el club para irse a Newell's, de donde surgió y espera terminar su carrera deportiva.

despedida scocco.mp4 Prensa River

Ignacio Scocco, de 35 años, comenzó el video señalando: "Esta es la mejor forma que encontré dentro de las posibilidades que tenemos, aunque hubiera preferido que sea dentro de una cancha".

"Quería agradecerle a todo el mundo River, empezando por mis actuales compañeros y todos los que tuve en estos tres años maravillosos en los cuales he pasado momentos muy lindos. Por todo lo que me enseñaron en el día a día y los mensajes que recibí después de haber tomado esta decisión. Es un orgullo y fue muy emocionante", aseguró.

Scocco hizo extensivo el agradecimiento a todo el cuerpo técnico del club de la banda roja, "por -dijo- confiar en mí, por todas las posibilidades que me brindaron desde que llegué. A todos los colaboradores del club y a toda la gente que rodea a River".

"A todos los dirigentes, porque es difícil tener la humildad y sencillez que tienen ellos para manejar un club tan grande.

Siempre estuvieron presentes, apoyándome y bancándome en momentos muy difíciles. Tanto mis compañeros como el cuerpo técnico, dirigentes e hinchas. Eso va a estar siempre presente en mi cabeza", dijo "Nacho".