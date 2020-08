Preocupación en River: "El viernes Quintero se va para Miami de vacaciones, y después a China"

Embed

"El viernes se va para Miami de vacaciones, no va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a hablar con Gallardo para pedirle que lo dejara ir", aseguró Asprilla para sorpresa de propios y extraños.

Pero eso no fue la única bomba que tiró Asprilla. En diálogo con 'BluRadio', el exfutbolista detalló: "Es más, el contrato en China ya se lo empezaron a pagar. Es muy amigo del dueño de ese equipo. Inclusive, en el 2018 lo querían, pero Quintero no se fue por amor a la camiseta. Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir".

Asprilla explicó también que Quintero tuvo otras propuestas pero que "lo de Qatar y Arabia, ni lo miró". Así, 'Juanfer' migraría al fútbol chino en lo inmediato y hará una enorme diferencia económica, mientras que River cobraría un dinero que necesita y mucho.