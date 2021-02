River tiró la chapa y avanzó sin sobresaltos en la Copa Argentina

En el estadio Florencio Sola, del club Banfield, el conjunto "millonario" nunca legitimó la chance de un batacazo mayúsculo y se impuso con absoluta claridad.

Matías Suárez (Pt. 15m.), Julián Álvarez (Pt. 34m.), Fabrizio Angileri (St. 13m.) y Federico Girotti (St. 32m.) convirtieron para el equipo de Marcelo Gallardo, que no pudo utilizar por sendas molestias físicas a Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández y Nicolás De la Cruz, entre otros.

El próximo rival de River será el vencedor de la serie que protagonizarán Atlético Tucumán y Comunicaciones.

Desde el arranque, el equipo de Gallardo hizo pesar su mayor jerarquía individual y colectiva. Y no solamente en lo postural le marcó la diferencia a un equipo del Federal A que tiene a muchos de sus componentes que apuestan a otras tareas para sustentarse y "ganarse el mango" en la diaria.

Con el pibe Benjamín Rollheiser (sustituto del uruguayo De la Cruz) metido como volante interno, el elenco "millonario" manejó tiempos y ritmos de un partido que siempre le fue cómodo.

River mostró paciencia para mover el balón de un sector a otro y abrió la cuenta, cuando se cumplía el primer cuarto de hora, luego de que Álvarez habilitara al cordobés que definió con caño incluido al arquero David Correa (1-0).

La tónica no se modificó demasiado, a pesar de la conquista, porque el conjunto entrerriano no pudo salir por la sencilla razón de que no hallaba la pelota.

La superioridad se neutralizaba, cuando surgía alguna acción de pelota parada. Y sobre los 30m., el conjunto entrerriano dispuso de esa oportunidad, que encontró una floja respuesta del equipo arbitral y privó al "Depro" de abrazarse a la quimera del empate. Una resolución de la que se hablará en el pueblo de casi 3 mil habitantes, por mucho tiempo. Eso seguro.

Un tiro libre-centro al área fue cabeceado en forma impecable por el zaguero Milton Alvez, que mandó la pelota a la red, haciendo estéril el vuelo de Franco Armani. Era el 1-1 impensado, pero el árbitro asistente Duilio Montello invalidó la maniobra por una posición adelantada de Héctor Echague, que no participó directamente de la jugada.

Entonces, River volvió a acelerar el pulso y marcó el segundo, con una incursión por derecha de Milton Casco que encontró el botín de Álvarez (34m.).

En el comienzo del segundo período, el conjunto del ascenso dispuso de una chance para descontar pero Echague no estuvo fino en la definición. Minutos más tarde, tras una buena jugada colectiva, lo perdió Lautaro Robles (7m.)

Ese atisbo de reacción quedó sepultado en forma definitiva a los 13m., cuando Angileri metió una volea de zurda, tras centro del ingresado Lucas Beltrán y el once de Núñez se puso 3-0 arriba.

Una corrida del ingresado Girotti (32m.) le dio al tanteador características de goleada. Y no hubo tiempo para mucho más, porque el pleito ya estaba resuelto desde hacía mucho tiempo antes.