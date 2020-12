Una multitud festejó los dos años de la final de Madrid

El delantero Lucas Pratto, autor del gol de aquel empate, y el juvenil Julián Álvarez -que ingresó en el segundo tiempo- recordaron que fueron semanas complicadas tras la suspensión en el Monumental y coincidieron que no veían la hora de jugar.

"Después de la suspensión en River fue bravo, había ansiedad por jugar, no era nerviosismo, después jugar y ganar un partido como ese, nos deja marcados a todos para siempre", le dijo Pratto a Álvarez en una charla organizada por Adidas y River.

Asimismo, Álvarez le contó al "Oso" Pratto: "Me pasó lo mismo, estaba en el banco, pero esa sensación de final y de estar en Europa, recuerdo que me hablaron mucho y me dieron consejos. Tenía 18 años y eso me ayudó mucho, como vos decís, ese partido nos cambió a todos".

Al momento de recordar el entretiempo, Pratto dijo que "el primer tiempo fue raro porque nos habían sacado de nuestra cancha y ellos aprovecharon los nervios y nos dijimos si dimos vuelta el partido en Brasil en 15 minutos, podíamos hacerlo en una final como esa".

https://twitter.com/RiverPlate/status/1336505967203278855 Hoy y todos los 9 de diciembre de nuestras vidas. #LaCopaEterna ♾️ pic.twitter.com/hJDrFr9AZI — River Plate (@RiverPlate) December 9, 2020

Se sumó Julián Álvarez a ese tema y hasta se animó a preguntarle sobre los sentimientos del gol del empate : "Tenía el presentimiento en el arranque del segundo tiempo que lo íbamos a empatar y llegó de parte tuya, un gran gol, ¿qué sentiste en ese momento?".

Por su parte el colombiano Juan Fernando Quintero recordó desde China en sus redes sociales: "Cuando entré e íbamos perdiendo y empezamos a jugar bien y a adueñarnos del partido, un instinto interno me decía que íbamos a ganar y que íbamos a pasar por encima de ellos".

En tanto que el autor del tercer gol Gonzalo Martínez realizó, desde Arabia Saudita, un posteo muy especial. "Salgan y disfruten. Los hinchas del más grande merecen esto y mucho más. En Mendoza. En La Boca. En la Copa. En Europa", expresó el "Pity".

En horas de la tarde, una multitud se congregó en el Obelisco porteño y desde allí se dirigió, en caravana, hacia el estadio Monumental de Núñez, con un distanciamiento social que se respetó, de a ratos, en plena pandemia de coronavirus.

Con banderas, gorros y vinchas de color rojiblanco, los simpatizantes "millonarios" fueron llegando al centro porteño y, después de un tiempo prudencial, empezaron a recorrer los 11 kilómetros de distancia rumbo al estadio.

La caravana tomó por avenida 9 de Julio, Carlos Pellegrini, avenida del Libertador y luego Figueroa Alcorta. A medida que transitaban por esas arterias, la gente se iba sumando desde las calles perpendiculares. Inclusive, a la altura de la Facultad de Derecho, en un gesto por demás provocativo, algunos simpatizantes riverplatenses colgaron de uno de los puentes sobre Figueroa Alcorta una cabeza de chancho.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCImBsACHZTu%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEAlinNHa4Kdf0Ol1Kh8ndQJagpivwpM6OanEV8uZC0VGi1jBLRZB50kMpnUjAU3RcsxnRDH09pOaymmCzZBGMg0iH9mFrGoaCSHuY53hamo9jjOZB9MZADKWCFLgcDmBZAhV39Fl8cK3qZAd6TLFNR3TwC7yEz0QZDZD View this post on Instagram A post shared by River Plate (@riverplate)

Luego de una hora y media de caminata, los primeros hinchas empezaron a arribar a la cancha.

La organización de la denominada "Caravana Eterna" había solicitado más temprano que cada simpatizante concurriera con su "camiseta, bandera y todo el cotillón para alentar al Más Grande desde tu vehículo, pero no te olvides tu barbijo y mantener el distanciamiento social".

"Con la colaboración de todos, será una jornada histórica como la caravana por los 100 años de 2001, y la Bandera más larga del mundo en 2012", agregaron los organizadores