Rodrigo De Paul, antes del cruce con Cabo Verde: "No nos vamos a guardar nada" + Agregar ámbito en









El mediocampista de la Selección argentina aseguró en conferencia de prensa que el equipo no piensa más allá del duelo de dieciséisavos de final.

Rodrigo De Paul recalcó la importancia de vivir el día a día y no pensar más allá del próximo encuentro.

Rodrigo De Paul dejó en claro este jueves la mentalidad con la que la Selección argentina afronta la etapa decisiva del Mundial 2026 en la conferencia de prensa previa al duelo con Cabo Verde: "Para mí este partido es el último. Lo tomo así y voy a dejar todo para que no lo sea"

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No fue una declaración al pasar. Fue el concepto que atravesó toda su exposición y que ayuda a entender por qué el ciclo de Lionel Scaloni mantiene la misma intensidad competitiva incluso después de haber conquistado la Copa del Mundo. "No pensamos más allá del partido contra Cabo Verde", repitió el mediocampista de distintas maneras a lo largo de la conferencia.

Lejos de proyectarse hacia unos hipotéticos cuartos de final o de especular con el recorrido que podría tener el equipo en el torneo, De Paul insistió en que el único foco está puesto en el siguiente compromiso. "Sería un error pensar más allá de este partido. No nos vamos a guardar nada. Cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección argentina, sean 10 minutos o 90, hay que vaciarse", aseguró.

La misma lógica utilizó cuando le preguntaron por Lionel Messi y la posibilidad de que este sea uno de sus últimos mundiales. Mientras desde afuera muchos imaginan una cuenta regresiva, el jugador evitó por completo ese enfoque: "No sabemos cuántos partidos pueden quedar. Pensar eso es hacer futurología. Lo importante es disfrutarlo todos los días". La respuesta volvió a reflejar una idea instalada dentro del plantel: vivir el presente sin cargar el peso de lo que puede venir después.

Rodrigo De Paul sobre Lionel Messi: "Lo importante es disfrutarlo todos los días". Prensa AFA Esa mentalidad también explica por qué la Argentina no mira con desconfianza el nombre de Cabo Verde, pero tampoco cae en la relajación que podría generar enfrentar a un rival sin historia en estas instancias.

Rodrigo De Paul sobre Cabo Verde: "Hizo una muy buena fase de grupos" De Paul reconoció que, cuando se realizó el sorteo del Mundial, muchos imaginaban un eventual cruce con España o Uruguay, aunque destacó que el recorrido del conjunto africano en la fase de grupos demostró que el fútbol actual ya no permite anticipar rivales accesibles. "Hizo una muy buena fase de grupos. No es fácil jugar contra las selecciones que enfrentó. Hay que afrontar este partido con muchísima responsabilidad", advirtió. Otro de los conceptos fuertes apareció cuando habló de la experiencia. A diferencia de Qatar 2022, donde atravesó buena parte del torneo condicionado físicamente, aseguró que hoy disfruta mucho más el Mundial, aunque aclaró que eso no significa vivirlo sin emociones. "Hay ansiedad, nervios, alegría y miedo... Son sentimientos normales. La experiencia ayuda a manejarlos", afirmó, antes de valorar el crecimiento colectivo de un grupo que lleva casi ocho años compartiendo competencias importantes y que aprendió a convivir con la presión permanente de representar al campeón del mundo. De Paul también tuvo palabras especiales para Scaloni, a quien definió como un entrenador que modificó su manera de entender el fútbol y la vida. "Lo más importante que me transmitió es que no somos jugadores de fútbol; somos personas que juegan al fútbol", dijo, antes de volver al punto inicial: "Cada vez que nos ponemos esta camiseta puede ser la última vez. La única manera que encontré para seguir vistiéndola es dejar hasta lo último que tengo".