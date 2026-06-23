Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se reencontraron a pura pasión tras el triunfo argentino: las fotos que se viralizaron + Agregar ámbito en









La Scaloneta selló el 2-0 frente a Austria en Dallas y los futbolistas no tardaron en volcar su felicidad en sus redes sociales para celebrar el pase de ronda.

Tras el triunfo argentino, Rodrigo de Paul eligió festejar el gran momento junto a Tini Stoessel.

El equipo argentino aseguró su pase a la siguiente fase de la Copa del Mundo al ganarle 2-0 a Austria en Dallas. Tras la victoria, el plantel se mudó al entorno digital para celebrar con sus seguidores, y la publicación de Rodrigo de Paul se llevó todas las miradas. El volante subió una postal abrazado a Tini Stoessel, quien viajó a Estados Unidos para alentarlo.

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El deportista acompañó la imagen con una tierna dedicatoria: “Con vos es más lindo”, junto al emoji de un corazón hecho con las manos. Esta romántica publicación despertó rápidamente el entusiasmo de los seguidores de la pareja, quienes no dudaron en festejar el excelente presente afectivo que están viviendo.

historia de instagram rodrigo de paul Rodrigo de Paul festejó la victoria argentina con Tini Stoessel. Captura de Pantalla

Rodrigo de Paul brilla en la Selección y consolida su amor con Tini Stoessel Después de una época de muchas idas y vueltas mediáticas, el noviazgo de Rodrigo y Tini se consolidó con fuerza hace unos meses. Hoy en día ya no se esconden y se muestran muy pegados, compartiendo su día a día de forma natural. Al mismo tiempo, De Paul no afloja en lo deportivo; sigue siendo un pilar indiscutido para Lionel Scaloni y su gran nivel frente a Austria le valió una de las mayores ovaciones de la tribuna argentina.

Así, mientras el mediocampista brilla con la camiseta nacional y piensa en el próximo cruce del Mundial, también encuentra espacio para disfrutar de su gran presente sentimental. De hecho, la tierna postal con la cantante no tardó en volverse tendencia y sumó otra página a un romance que cautiva al público, demostrando que el jugador atraviesa un momento ideal tanto en el césped como en el amor.