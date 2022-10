El presidente del Atlético Madrid se refirió a los rumores de la venta de De Paul

No obstante, Enrique Cerezo destacó que De Paul es un gran jugador y es importante para el club: "Para nada lo vendemos, es jugador del Atlético de Madrid, estamos contentos con él y no tenemos ningún problema. Es un magnífico jugador y es necesario en esta magnífica plantilla que tenemos".

El mandamás también expresó que las decisiones del entrenador Diego Simeone se respetan y no le sorprendió que el ex mediocampista de Racing no haya sido parte de aquel encuentro.

"La penitencia fue un descanso. Está encantado de volver con fuerza y con ilusión. Nadie ha discutido que es una gran figura. No sé por qué no ha jugado. Tenemos un entrenador que define el equipo y define quién tiene que jugar", remarcó.