Rodrygo denunció insultos racistas tras su encontronazo con Messi

Rodrygo Goes , delantero brasileño del Real Madrid , denunció insultos racistas en sus redes sociales tras protagonizar un encontronazo con Lionel Messi , durante el partido entre el "Scratch" y la Selección argentina , y expresó que está cansado del "comportamiento criminal" de ciertas personas.

Y agregó: "Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RodrygoGoes/status/1727778145812570434&partner=&hide_thread=false Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

Como era de esperarse, recibió el apoyo de muchas personas e incluso del club que lo vio nacer, Santos: "Estamos contigo, chico del pueblo. ¡Los racistas no pasarán!".

También por Neymar, que escribió: "¿Detenernos? Nunca será opción".

Según el medio brasileño Globoesporte, los abogados del jugador están evaluando los agravios para realizar acciones judiciales, ya que en Brasil el insulto racista es gravemente penado.

Rodrygo y su pica con Lionel Messi

Tras los incidentes en las tribunas del Maracaná, se produjo un pequeña pelea entre Rodrygo y Messi.

La figura de la "Canarinha" le habría reprochado al rosarino por tomar la decisión de irse al vestuario. "Están actuando como cobardes, ¿no quieren jugar el partido?".

image.png

Al momento de volver al campo de juego para el comienzo del partido, el astro argentino le contestó: "Somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes?". Afortunadamente, el encontronazo no pasó a mayores y ambos se pusieron a jugar el partido, que fue victoria de la "Albiceleste" por 1 a 0, tras un cabezazo de Nicolás Otamendi en el segundo tiempo.