El Club de los 100 mil millones: quiénes son las únicas 2 mujeres en este multimillonario ranking

El mundo de los millonarios es un círculo muy exclusivo. Si bien no son pocos si se compara con el nivel de población en el planeta, hay bastantes que poseen una fortuna de millones de dólares . Ahora, la lista se achica mucho más si se buscan cifras aún más elevadas, lo que deja al descubierto la inmensa brecha de desigualdad que define nuestra era.

Pero lo más llamativo de este listado, hecho por los medios especializados más importantes, es que solo figuran dos mujeres entre 20 empresarios populares. Cada una a su estilo y en rubros diferentes, consiguieron meterse en un ranking muy prestigioso.

El "Club de los 100 mil millones" es un grupo cerrado que integran solo 20 personas en todo el mundo . El listado está encabezado por Elon Musk, Jeff Bezos y Bernard Arnault , quienes superan la barrera de los 200 mil millones cada uno. En este escenario, Alice Walton ocupa el puesto 14 del ranking general, mientras que Françoise Bettencourt Meyers se ubica en el lugar 20, siendo las únicas dos mujeres que registran este volumen de patrimonio.

Para entrar a esta categoría, el valor de las empresas que controlan debe mantenerse en niveles récord de cotización. En el último año, mientras varias firmas de software perdieron valor, Walmart y L'Oréal registraron subas constantes que permitieron a estas dos herederas consolidarse por encima del resto de los grandes inversores internacionales. La diferencia de capital entre ellas y los hombres que lideran el ranking es de casi 100 mil millones, pero sus posiciones son de las más estables dentro del listado global.

Alice Walton registra una fortuna de 134 mil millones de dólares , tras sumar 33 mil millones adicionales en los últimos doce meses. El incremento se produjo por una suba del 41% en las acciones de Walmart, la cadena que hoy opera más de 10.500 sucursales bajo el mando de sus hermanos Rob y Jim , quienes ocupan los puestos 11 y 12 del ranking general. Alice se mantiene como la mujer con mayor fortuna del planeta, consolidada en el lugar 14 de la tabla mundial.

Familia Walton Forbes Walton es parte de la dinastía que lleva adelante la cadena de supermercados Walmart, aunque no interfiere en los trabajos de sus hermanos. Forbes

La empresaria no participa de la junta directiva de los supermercados y dedica su actividad al mercado del arte y la ayuda social, áreas donde ya invirtió más de 6.3 mil millones de dólares. A través de su fundación, financia el préstamo de obras de su colección privada, que incluye piezas de Andy Warhol, a museos regionales de Estados Unidos que no cuentan con presupuesto para adquirirlas. Su capital creció a un promedio de 90 millones de dólares por día durante el último año fiscal.

En 2026, Walton concretó la apertura de su propia escuela de medicina en Arkansas con una donación personal de 250 millones de dólares. El proyecto recibió a su primera camada de 48 estudiantes con el objetivo de transformar el sistema de salud en el noroeste del estado.

Esta inversión se sostiene íntegramente con los dividendos que genera su participación en la empresa familiar, permitiéndole financiar proyectos sociales de larga duración sin necesidad de recurrir a financiamiento externo.

La historia de Françoise Bettencourt Meyers

Françoise Bettencourt Meyers sostiene un patrimonio de 100 mil millones de dólares derivado del control del 33% de las acciones de L'Oréal. Fue la primera mujer en alcanzar esa cifra y actualmente lidera el ranking femenino en Europa desde el puesto 20 a nivel global. En el último año, su fortuna aumentó en 18.4 mil millones gracias a que los papeles de la multinacional cosmética subieron un 13% en el mercado francés, impulsados por las ventas récord de sus marcas de lujo.

Francoise Bettencourt Meyers family.jpeg Meyers delegó su trabajo a su hijo, pero aun se mantiene activa dentro de la compañía de cosméticos. Hindustan Times

Su rol ejecutivo cambió en 2025 al dejar la vicepresidencia de la junta directiva tras casi 30 años de actividad, delegando el puesto en su hijo, Jean-Victor Meyers. Pese a dejar la primera línea de mando, mantiene el control de las inversiones a través del holding Tethys Invest, el cual diversificó sus activos hacia el sector de la salud privada y los servicios industriales para blindar el capital familiar ante posibles variaciones del mercado de consumo de belleza.

Fuera del ámbito corporativo, la empresaria publicó varios tomos de investigación académica sobre mitología griega y genealogía bíblica. Su actividad intelectual convive con una agenda de donaciones que incluye 226 millones de dólares para la reconstrucción de la catedral de Notre Dame y diversos fondos para la investigación científica.

La administración de su fortuna se caracteriza por un perfil bajo que evita la exposición mediática, centrando sus recursos en la preservación del patrimonio cultural francés.