Roland Garros abre sus puertas y se jugará con público

"Apuesto por un Roland Garros con un máximo de público. A la hipótesis de jugar a puerta cerrada no le tenemos mucho cariño", manifestó Giudicelli en el programa francés Twitch que conduce el tenista Gaël Monfils, según consignó la agencia española de noticias EFE.

En ese contexto, Giudicelli confirmó que Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slam, se realizará en septiembre, con fecha de inicio estipulada para el día 20.

"No olvidemos que es el Gobierno el que decide. Con la ampliación del estadio y las medidas de seguridad podemos claramente imaginar un Roland con un calibre reducido para proteger a los jugadores y al público", indicó el titular de la FFT.

El Rey quiere decir presente

El tenista español Rafael Nadal se refirió a su posible participación en Roland Garros y aseguró que, si se lleva a cabo "en condiciones óptimas de seguridad", estará en el torneo que se disputará en septiembre.

"Si podemos jugar en condiciones óptimas de seguridad, si todo el mundo puede participar, si reúnen esas condiciones, sí, estaré allí, pero ahora mismo hay que tomar precauciones y ser responsables con las decisiones adecuadas para proteger la seguridad y la salud de todo el mundo del tenis", declaró Nadal en una entrevista con el canal France TV Sport.

En la misma línea, añadió: "Me proyecto en un mundo en el que podamos proteger la salud de toda la gente que trabaja en el torneo".

Por otra parte, Nadal habló de la chance de que las actividades se reanuden antes, pero sin espectadores en los estadios.

"Es posible, el fútbol se está jugando a puerta cerrada. Pero si me preguntas si me agrada, la respuesta es no. Nada puede reemplazar la presencia del público y la energía que genera", expresó.

En cuanto a su actualidad, el número 2 del ranking ATP señaló: "Me siento bien, al igual que el resto no he podido salir de casa en dos meses. Por suerte, tenía máquinas de musculación en casa para entrenarme y mantenerme en forma físicamente".

"Poco a poco he ido retomando los entrenamientos varios días por semana, pero no los siete. Ha sido una recuperación gradual y muy lenta que hemos hecho con cuidado y precaución. El objetivo es estar listos para el día en que volvamos a jugar al tenis, pero eso aún no lo sabemos", concluyó Nadal.