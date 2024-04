Rosario Central se expone a una gravísima sanción tras el piedrazo a un jugador de Peñarol

image.png

En tanto, el plantel del elenco "charrúa" permaneció en el estadio.

En conferencia de prensa, el capitán Lucas Hernández habló del hecho: "Fuimos a saludar a nuestra gente como habitualmente lo hacemos en cada partido, agradecerles por haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco".

"Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar", concluyó quien sustituyó en el segundo tiempo a Olivera.