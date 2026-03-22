Rugby 7s: las Yaguaretés se consagraron campeonas en Montevideo y sueñan con el ascenso al Circuito Mundial

El seleccionado argentino volvió a destacarse en el SVNS 2 y logró un nuevo título tras el conseguido en Nairobi. Con una gran actuación colectiva, aseguró su lugar en la pelea por subir al máximo nivel del rugby seven.

Las Yaguaretés sueñan con el ascenso al Circuito Mundial.

Luego del título en Nairobi, Las Yaguaretés volvieron a consagrarse en el SVNS 2 de Montevideo , donde firmaron otra actuación destacada y se aseguraron un lugar en la lucha por el ascenso al Circuito Mundial y la clasificación al SVNS World Championship .

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El equipo argentino mostró solidez y crecimiento a lo largo del torneo. En el debut superó a Brasil por 12-7 , luego cayó ajustadamente ante Kenia por 12-10 y cerró la primera jornada con un triunfo ante China por 22-17 .

Ya en el segundo día de competencia, las argentinas vencieron 14-12 a España y, en el partido decisivo, derrotaron a Sudáfrica por 22-10 , resultado que les permitió quedarse con el título en tierras uruguayas.

En la final, el conjunto argentino no comenzó de la mejor manera y rápidamente quedó en desventaja 5-0 . Sin embargo, reaccionó con un try de Paula Pedrozo , aunque Sudáfrica volvió a golpear antes del descanso.

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En el complemento, Las Yaguaretés cambiaron la cara y dominaron el juego . Con tries de Talía Rodich, Candela Delgado y Cristal Escalante , lograron dar vuelta el resultado y cerrar una victoria clave que desató el festejo.

Formación: 12. Cristal Escalante, 6. Azul Medina, 3. María Taladrid, 4. Paula Pedrozo, 10. Sofía González, 9. Virginia Brígido, 13. Talía Rodich.

Suplentes: 8. Candela Delgado, 22. Francesa Icaruso, 14. Malena Díaz, 11. Antonella Reding, 6. Azul Medina.

Las Yaguaretés 14-12 España (Partido 4)

En el inicio de la segunda jornada, Argentina arrancó en desventaja por un try de Marta Fresno, pero logró revertir el marcador con Josefina Padellaro y la conversión de Cristal Escalante para irse arriba 7-5 al descanso.

En la segunda mitad, España pasó al frente 12-7, pero en la última jugada Virginia Brígido rompió la defensa y apoyó debajo de los palos, lo que permitió a Sofía González convertir y sellar el triunfo.

Formación: 18. Josefina Padellaro, 12. Cristal Escalante, 3. María Taladrid, 10. Sofía González, 4. Paula Pedrozo (C), 9. Virginia Brígido, 13. Talía Rodich.

Suplentes: 8. Candela Delgado, 22. Francesa Icaruso, 14. Malena Díaz, 11. Antonella Reding, 6. Azul Medina.

Las Yaguaretés 22-17 China (Partido 3)

China comenzó mejor, pero Argentina logró revertir el marcador antes del descanso con tries de Cristal Escalante y Talía Rodich.

En el segundo tiempo, Paula Pedrozo amplió la ventaja, aunque el rival logró empatar sobre el final y llevó el partido a tiempo extra. Allí, Virginia Brígido definió la historia con una gran acción individual para asegurar el triunfo.

Formación: 18. Josefina Padellaro, 12. Cristal Escalante, 3. María Taladrid, 9. Virginia Brígido, 4. Paula Pedrozo (C), 10. Sofía González, 13. Talía Rodich.

Suplentes: 8. Candela Delgado, 11. Antonella Reding, 14. Malena Díaz, 22. Francesa Icaruso, 23. Milagros Leucona.

Las Yaguaretés 10-12 Kenia (Partido 2)

En un duelo muy cerrado, Kenia se fue al descanso en ventaja 5-0 tras su única llegada clara del primer tiempo.

Argentina reaccionó en el complemento con tries de Malena Díaz y Josefina Padellaro, pero en la última jugada las africanas marcaron y se quedaron con el triunfo por 12-10.

Formación: 14. Malena Díaz, 12. Cristal Escalante, 3. María Taladrid, 9. Virginia Brígido, 4. Paula Pedrozo (C), 10. Sofía González, 13. Talía Rodich.

Suplentes: 6. Azul Medina, 8. Candela Delgado, 11. Antonella Reding, 18. Josefina Padellaro, 22. Francesa Icaruso.

Las Yaguaretés 12-7 Brasil (Partido 1)

En el debut, bajo condiciones climáticas adversas, Argentina golpeó primero con un try de Sofía González, aunque Brasil reaccionó y logró empatar.

El partido se definió en tiempo extra, donde el equipo argentino resistió y, con superioridad numérica tras una amarilla rival, Paula Pedrozo apoyó el try decisivo para quedarse con la victoria.

Formación: 14. Malena Díaz, 12. Cristal Escalante, 3. María Taladrid, 9. Virginia Brígido, 4. Paula Pedrozo (C), 10. Sofía González, 13. Talía Rodich.

Suplentes: 6. Azul Medina, 8. Candela Delgado, 11. Antonella Reding, 18. Josefina Padellaro, 22. Francesa Icaruso.