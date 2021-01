El rugby y la tentación de los fondos de inversión

Las negociaciones, iniciadas hace casi dieciocho meses, se vieron luego ralentizadas por el curso de la pandemia. El sábado, la Federación Francesa de Rugby (FFR) aprobó el proyecto de acuerdo, que podría sellarse unas semanas. ¿Qué contempla este preacuerdo? CVC, tras su experiencia pasada en la Fórmula 1, compraría el 14,3% de las acciones de New Co, una filial creada por Six Nations Rugby Limited, la rama comercial del Seis Naciones, y que estaría encargada de vender los derechos de difusión de la competición y de los test-matches que se disputan habitualmente en el otoño europeo.