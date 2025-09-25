San Lorenzo convocó a Asamblea Extraordinaria: ¿se define la fecha de las elecciones anticipadas?







La incertidumbre sobrevuela al elenco del Bajo Flores tras la acefalía institucional. En ese escenario, la nueva convocatoria dirimida este miércoles abre la puerta a la elección de sus nuevas autoridades.

¿Se definen las elecciones anticipadas en San Lorenzo? La fecha para la Asamblea Extraordinaria

San Lorenzo mantiene en vilo a sus socios e hinchas por su interna dirigencial. Este miércoles, la Asamblea de Representantes tomó una decisión clave y convocó a Asamblea Extraordinaria. En la misma se podría definir el llamado a elecciones anticipadas.

En la reunión que tuvo lugar en horas de la tarde se votó por unanimidad suspender la Asamblea programada para el lunes 29 con foco en el tratamiento del balance 2023-2024 y el presupuesto 2025-2026. Ante ello, se abrió la puerta a una convocatoria en donde esté sujeta a tratamiento la realización de elecciones extraordinarias y una Comisión Directiva de transición.

La mencionada Asamblea Extraordinaria en el "Ciclón" tendrá lugar el lunes 13 de octubre desde las 18.30 hs. en el Pedro Bidegain con la posible definición en torno a un nuevo gobierno en el club azulgrana así como un orden del día que incluirá como temario el balance y presupuesto de los ciclos expuestos.

— San Lorenzo (@SanLorenzo) September 25, 2025

Marcelo Moretti contraatacó en la Justicia El cuestionado presidente del club pidió la suspensión de la Asamblea Extraordinaria que debió haberse realizado el pasado lunes, solicitó también que se considere nula la reunión de las acefalías por diferentes irregularidades en su convocatoria y desarrollo.

Hay una mediación pautada para el 17 de octubre.