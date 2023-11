San Lorenzo ganó y dejó sin Copa Libertadores a Boca

Por su parte, Central Córdoba, que necesitaba solo igualar para acceder a los playoff de la Copa de la Liga, quedó eliminado y en su lugar entró Platense con cuarto equipo.

San Lorenzo despojó a Godoy Cruz, que ahora deberá ganar la Copa de la Liga o esperar a que lo haga River o Rosario Central para poder disputar la Copa Libertadores, ya que de otra manera jugará la Sudamericana.

El triunfo del elenco "azulgrana" determinó que Boca se quedara sin chances de poder disputar el torneo del cual este año fue subcampeón al perder la final con Fluminense de Brasil en Río de Janeiro.

De entrada, el "Ciclón" salió a buscar el triunfo que lo acerque a la próxima Copa Libertadores de América y, a los 6 minutos, tuvo la primera clara del partido con un tiro de esquina de Gonzalo Maroni, que puso la pelota a la altura del segundo palo donde estaba Hernández y este le dio de volea para estrellar la pelota en el travesaño.

El "Ferroviario" tuvo su primera oportunidad de peligro a los 15 minutos con una jugada colectiva que llegó a los pies de Leandro Maciel sobre la derecha.

El ex Lanús metió el buscapié al segundo palo donde Sebastián Valdez se estiró a más no poder pero no logró conectar y poner el 1-0 en el Bajo Flores.

A los 48 minutos, San Lorenzo logró abrir el marcador con un golazo de Jalil Elías: tras recibir la pelota en el vértice del área, el ex Godoy Cruz de Mendoza le dio de primera y colocó la pelota en el segundo palo poniendo el 1-0.

Ya en la segunda parte, en un partido que se estaba achatando, el "Ciclón" encontró el segundo gol a los 28 minutos.

En una pelota parada, Maroni efectuó un gran tiro de esquina desde la derecha hacía el punto penal donde Hernández cabeceó y puso el 2-0 de la tranquilidad y de la clasificación a la Libertadores.

Todas las estadísticas de San Lorenzo vs Central Córdoba