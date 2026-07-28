La millonaria oferta que llegó por el "Flaco" López tras disputar el Mundial 2026: la respuesta de Palmeiras + Agregar ámbito en









El delantero argentino es buscado por un equipo del fútbol europeo, que ofertó una importante cifra con un pago inmediato. ¿Qué respondió su club, el Palmeiras?

La millonaria oferta que llegó por el "Flaco" López tras disputar el Mundial 2026: la respuesta de Palmeiras

Tras disputar con la Selección Argentina el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol europeo se interesó en José López.

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Tal es así que el Spartak de Moscú ofertó 25 millones de euros por el delantero. Sin embargo, el club dueño de su ficha, Palmeiras de Brasil, rechazó el ofrecimiento.

Los moscovitas propusieron un sorprendente pago inmediato de 20 millones (algo raro, ya que se suele abonar en cuotas) y luego otros cinco en bonos por productividad. No obstante, el conjunto paulista dejó en claro que no tiene intenciones de vender a una de sus figuras. Para desprenderse del argentino exigirán por lo menos 40 millones de dólares.

"El Flaco" se sumó al Palmeiras a mediados de 2022: nueve millones de euros recibió Lanús por la transferencia del futbolista. Desde entonces sumó 71 goles en 214 partidos. Además, ganó dos veces el Brasileirao y en tres ocasiones el Torneo Paulista, quizá el estadual más importante del país.

Palmeiras será rival de Cerro Porteño, de Paraguay (equipo al mando de Ariel Holan), en los octavos de final de la Copa Libertadores, el 12 y 19 de agosto próximos.