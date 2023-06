Santiago Montiel vio la roja y Gabriel Milito explotó contra él

El entrenador fue directo a su encuentro, lo sujetó de la camiseta con ambas manos y se descargó recriminando su accionar en el campo de juego.

ya8JLDscRGors7bD.mp4

La explicación de Milito

Al ser consultado en conferencia de prenso por su fuerte reacción hacia el futbolista, el director técnico manifestó: “La verdad, no sé qué pasó. Pero no me gusta que nos echen jugadores bajo ningún punto de vista, más allá de que quede poco tiempo. No nos pueden echar jugadores. Tenemos que entrar 11 y salir 11. Jugar con un jugador menos en el fútbol argentino no es tan sencillo, es bastante complejo. En el torneo argentino y en la Copa Libertadores sufrimos expulsiones que eran totalmente evitables”.

“Le dije a Santi, que es un chico muy joven y tiene mucho camino por delante y tiene que aprender de estas cosas, de que no hay que hacerse expulsar. No sé bien que paso, pero haya pasado lo que haya pasado, era evitable. Después de marcar un gol teníamos que terminar con 11 en la cancha. Por suerte quedaba muy poco tiempo y no sufrimos consecuencias, pero no me gusta que nos expulsen jugadores y terminar los partidos con 10. Es dar ventaja, y acá nadie regala nada. No podemos dar esas ventajas”, concluyó Milito.