"Scaloneta Mundial": se presentó la canción oficial de la AFA para el Mundial 2026

Ulises Bueno puso su voz para el tema elegido para acompañar a la Selección Argentina en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Con la mira puesta en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino presentó este lunes “Scaloneta Mundial” , la c anción oficial que acompañará a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El tema está interpretado por Ulises Bueno y busca convertirse en la banda sonora de una nueva ilusión mundialista para los hinchas albicelestes.

La propuesta combina el ritmo de la cumbia con referencias a la identidad futbolera argentina, el vínculo entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y sus seguidores, y el orgullo que generó la conquista de la tercera estrella.

“Scaloneta Mundial” fue concebida como un homenaje al recorrido de la Selección en los últimos años y al fenómeno popular que se consolidó alrededor del conjunto nacional. A través de su letra, la canción destaca la pasión de las tribunas, el sentimiento de pertenencia y el acompañamiento incondicional de los hinchas en cada competencia.

Un himno para acompañar a la Selección

Entre sus versos, el tema incluye frases pensadas para ser coreadas en estadios y reuniones de fanáticos:

"Scaloneta Mundial, hoy te vinimos a alentar, esta es la banda de verdad de la Selección Nacional. Scaloneta Mundial, no paramos de cantar, somos Argentina, no lo entenderías, para ser campeón... ¡hay que alentar!"

La canción también repasa el camino de la Selección campeona del mundo y busca reflejar la conexión que logró construir con millones de argentinos dentro y fuera del país. La camiseta, los ídolos y la historia futbolística nacional aparecen como algunos de los ejes centrales de la obra.

Música, fútbol y una nueva ilusión

Con el estilo popular que caracteriza a Ulises Bueno, la iniciativa apuesta a acompañar cada partido de la Selección en la previa del Mundial 2026 y transformarse en uno de los himnos de la hinchada durante la competencia.

De esta manera, la AFA suma una nueva pieza musical al fenómeno de la Scaloneta, que desde la obtención del título en Qatar se convirtió en uno de los símbolos deportivos más importantes de la Argentina y mantiene viva la ilusión de volver a conquistar el mundo.