El Buenos Aires Herald presentará en el MALBA un documental por el Día de los Derechos Humanos

Se trata de una obra que retrata lo ocurrido durante la última dictadura militar. La proyección tendrá lugar el miércoles 12 de diciembre.

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos , el histórico Buenos Aires Herald prepara una actividad especial en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) . El miércoles 12 de diciembre, desde las 20, se proyectará Tiempos Circulares , el documental dirigido por Andrés Dunayevich , una obra que rescata experiencias ligadas al terrorismo de Estado .

El film, de 78 minutos, reconstruye la historia de cuatro amigos cordobeses atravesados por el trauma de la desaparición de sus padres durante la última dictadura .

A partir de sus vivencias, el documental expone el modo en que el trabajo en organizaciones y espacios de memoria les permitió descubrir que “la alegría compartida es la mejor forma de venganza” , según afirma el director.

La película sigue a los hermanos Ramiro y Martín Fresneda , cuyos padres fueron secuestrados en la tristemente célebre Noche de las Corbatas de 1977 , y a los hermanos Carlos y Pablo de la Fuente , hijos de los militantes Yolanda Ripoll y Carlos de la Fuente .

El relato combina su participación en juicios por delitos de lesa humanidad, talleres y actividades de derechos humanos que moldearon su camino de reconstrucción personal y colectiva.

El documental retrata vivencias sobre la última dictadura militar.

El director Andrés Dunayevich, reconocido por su enfoque en temáticas sociales, como en Tacones al Cielo (2023/24), estará presente en la función junto a los cuatro protagonistas, quienes acompañarán la presentación en el MALBA.

El ciclo del Buenos Aires Herald

El homenaje organizado por el Buenos Aires Herald reafirma su vínculo histórico con la defensa de los derechos humanos. El diario, símbolo de resistencia informativa durante la dictadura, fue uno de los pocos medios que denunció las desapariciones y secuestros.

Por esa labor, referentes de su staff como Robert Cox y Andrew Graham-Yooll debieron exiliarse tras recibir amenazas.

La redacción del Herald incluso funcionó como un espacio de contención para Madres y familiares de desaparecidos, que acudían allí para difundir sus denuncias cuando casi ningún medio las escuchaba.

La exhibición de Tiempos Circulares marcará el inicio de un ciclo de 15 películas inspirado en la trayectoria del Herald y orientado a explorar el vínculo entre cine y periodismo.

La programación comenzará el jueves 4 de diciembre con las funciones de “El cuarto poder” (1985), dirigida por Serge Leroy, y “Asesinos S.A.” (1974), de Alan J. Pakula.

Las entradas para la proyección del documental y para el resto del ciclo ya pueden adquirirse a través del sitio web del MALBA, en la sección Cine. Las actividades se extenderán hasta el sábado 27 de diciembre.