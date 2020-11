Scaloni no escondió su fastidio, se quejó y pidió unificar el VAR: "El fútbol así no le gusta a nadie" El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, reclamó tras el polémico empate ante Paraguay "unificar" los criterios del VAR, al considerar que, así como se aplica, "el fútbol no le gusta a nadie". Conocé las tres jugadas por las que hizo un reclamo especial.