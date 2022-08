Scaloni saca pecho: "Hubo una época en que la Selección no era tan respetada"

"Hubo una época en la que la Selección no era tan respetada. Para mí era extraño, porque cualquier jugador anhela jugar en la Selección, es lo máximo para un futbolista jugar al menos un partido. Es algo único", señaló Scaloni en el Podcast llamado "La Selecta".

Y agregó: "Mi mayor virtud fue siempre ser un tipo positivo en los grupos. Cuando tenía que hablar, hablaba. Nunca me preocupó hablar con franqueza y sin vueltas. Antes del primer partido no estaba muy tranquilo, pero sabíamos muy bien lo que queríamos y apuntábamos. El objetivo era sumar jugadores y que todos sientan que podían jugar en la Selección".

En cuanto a su relación con el plantel, expresó: "Yo soy solamente un entrenador de fútbol y nada mas que eso, en un país como Argentina te podés confundir, pero nosotros en el cuerpo técnico lo tenemos claro. Hablamos siempre desde el rol de entrenar a los jugadores y de tener un comportamiento ejemplar, como tiene que ser cuando entran al predio. Después, cada uno tiene su vida y ahí nosotros ya no entramos".

"Estuve en muchos grupos en la Selección y nunca hubo mal ambiente, siempre fue espectacular. Lo que pasa es que cuando ganás, siempre parece que está todo mejor que antes. En la Selección que jugó las finales de 2015 y 2016 o la del Mundial 2014, el ambiente habrá sido igual que este", añadió Scaloni.

En esa línea, continuó: "Es evidente que el ambiente del grupo es muy bueno. Si el que está al lado tuyo es más que un compañero, seguramente te duele más que le vaya mal o que cometa un error, entonces duplicás esfuerzos. Si la vibra es buena, las cosas negativas como un gol en contra, una expulsión o un gol errado, las tomás de otra manera. Eso ayuda".

Además, manifestó: "Lo bueno de este equipo es que sabe que en algún momento hay que sufrir. Hay momentos de dificultades. No hay una Selección que domine el 70-80% del partido, pero sí hay equipos que pretenden llevar el gasto del partido. Hay momentos que hay que atrincherarse, sentirse que estamos en dificultad. Eso es lo que intentamos decirles a los jugadores y que lo llevamos bastante bien".

En cuanto al proceso, consideró: "Un poco de mérito es que después de la Copa América 2019, se siguió con el trabajo nuestro y no se cambió. No siempre cuando no se gana es un fracaso, en esta sociedad sé que eso es difícil de entender".

"No tiene mucho sentido pensar continuamente en el Mundial. Faltan tantos partidos, tantos días que pueden pasar muchas cosas. Hay que seguir mirando a los jugadores que están y a los que pueden llegar a pelear por un lugar. Nosotros ya tenemos a los rivales marcados, los miramos, pero no podés estar tres meses mirándolos constantemente", cerró el técnico del elenco albiceleste.