¿Se despide de su gente? Nadal podría jugar por última vez frente al público español

Es por esto que la participación en Madrid muy probablemente sea la despedida de Nadal ante el público español.

Malas sensaciones de Rafael Nadal

En los últimos días, Nadal reveló que no llega en las mejores condiciones a Madrid: "Es difícil, las sensaciones de la semana para mí no han sido perfectas", confesó en conferencia de prensa.

De todas maneras, explicó que "no saldría a jugar mañana. Lo que pasa es que es Madrid, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional y me llevan a tomar la decisión de salir a jugar por motivos totalmente personales".

Pese a lo preocupantes que resultan estas declaraciones con respecto a su participación en los próximos torneos, le quitó dramatismo a la situación: "Esto no quiere decir que esté renunciando a nada en las siguientes semanas, no sé lo que pueda suceder".

"Voy a estar peleando y haciendo las cosas que tenga que hacer para intentar jugar en París (Roland Garros). Si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Pero no voy a jugar en París si estoy como hoy", concluyó.