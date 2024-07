Se retira Marcelo Barovero, el arquero de la época dorada de River

Inició su carrera en las inferiores del elenco de Rafaela, lugar en donde logró desarrollar su talento con los guantes y llegó al primer equipo de la institución.

Tras su paso por Vélez y Huracán, en 2012, llegó a la institución de Nuñez, que estaba en proceso de reconstrucción y que apostó a que Barovero sea el encargado de proteger el arco.

Se coronó campeón de la Copa Libertadores 2015 y fue a disputar la final del Mundial de Clubes contra Barcelona de la delantera conformada por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar (MSN).

En 2018 fue vendido al Club Necaxa de México, y de allí pasó al Monterrey, pero nunca logró su objetivo de ser transferido al fútbol europeo.

Barovero decidió regresar el año pasado a la argentina y eligió Banfield, club en el que concretará su rertiro.

La carta de "Trapito"

"El papá del arquero..." esas palabras del D.T. Ángel Rizzuto sigo sintiéndolas como si fuese hoy y no aquella tardecita de otoño de 1998 cuando estaba probándome y siendo elegido por @atleticoderafaela sin imaginar que comenzaba este inolvidable camino que hoy decido poner FINAL.

"Pasaron muchas años. el fútbol me fue colocando en lugares únicos, impensados y con la fortuna de dejar alegrías inolvidables para los hinchas de cada club (siempre junto a lo más valiosos mis compañeros). Me diste mucho más de lo soñado, jamás diré que esto fue un sacrificio solo era esforzarme para hacer el trabajo como se debe. Me vieron jugar mis abuelos, mis padres y mis hijos.

No puedo pedir más.

Gracias a todos los que me acompañaron, guiaron y me hicieron crecer.

También a ti Sol, que me diste cada día la tranquilidad de marcharme sabiendo que ibas a cuidar de nuestros hijos y tuviste la valentía de transformar cada casa en un hogar sin importar el lugar.

A partir de ahora empezaré a transitar otro camino, ilusionado de lo que puede venir, porque aprendí que la vida es como un partido, por más que lo imagines de 1000 maneras diferentes siempre te traerá alguna historia nueva. Gracias".