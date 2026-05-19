Si hacen esto en el Mundial 2026, serán expulsados: la nueva regla de FIFA que puede cambiar los partidos

Finalmente, se confirmó que la Copa del Mundo llegará con grandes cambios en el reglamento, los cuales no le gustaran mucho a los jugadores.

Desde la previa, el Mundial 2026 apunta a ser la edición de la competencia con más novedades para el público del planeta del fútbol . De por sí, este certamen aumentó la cantidad de países participantes a 48 y serán tres las naciones que lo organizarán por primera vez en su historia.

Pero no son las únicas novedades que tendrá esta Copa del Mundo, ya que también habrá cambios en el reglamento . Estas modificaciones deberán ser estudiadas a fondo por las selecciones, porque implicarán nuevas sanciones que tendrán como penalización la expulsión directa del jugador e incluso pueden derivar en una eliminación temprana del combinado nacional.

El primer cambio importante tiene como protagonistas a dos jugadores sudamericanos. El incidente ocurrió entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior el 17 de febrero, durante la ida por los playoffs de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica en Portugal. En pleno partido, los jugadores tuvieron un fuerte intercambio verbal que obligó al árbitro a detener el juego durante casi 10 minutos.

La razón fue que el brasileño acusó al jugador argentino de reproducir insultos racistas en su contra , mientras que el ex Vélez negó haberse referido al delantero del Merengue de esa forma. ¿Cuál fue el problema? Que el futbolista de la Albiceleste se tapó la boca con su camiseta , por lo que fue imposible para los organismos determinar qué dijo realmente.

Ante esta enorme complicación, la FIFA sabe que este hecho puede ocurrir durante el Mundial 2026 y alterar el espectáculo, sin la posibilidad de emitir una sanción clara si no logra comprobar qué dicen los jugadores. Por eso, impuso una nueva regla.

Si un futbolista decide taparse la boca para dirigirse al rival o al árbitro, este último deberá sancionarlo con expulsión directa. Así, no habrá especulaciones durante el encuentro ni después, y también servirá para terminar con una costumbre que los protagonistas adquirieron en los últimos años. Pero no es la única novedad disciplinaria del organismo que regula el fútbol de cara a la Copa del Mundo.

Embed - Vinicius Jr Walks OFF Pitch After Racism from Benfica’s Prestianni

El escándalo de la Copa Africana de Naciones también marcó las reglas

Aún está en disputa en el TAS lo que ocurrió en la final entre Marruecos y Senegal por la Copa Africana de Naciones. En ese partido, que los senegaleses ganaron por 1 a 0, hubo una polémica que generó un escándalo sin precedentes durante el encuentro y mucho tiempo después.

Los locales tuvieron un polémico penal a favor cerca del final de los 90 minutos y los capitaneados por Sadio Mané decidieron abandonar la cancha tras la sanción en contra. Luego de varios minutos, los jugadores regresaron al campo de juego y Brahim Díaz falló la pena máxima. El título fue para quienes protestaron por el fallo y, hasta ahí, no parecía que el conflicto fuera a escalar mucho más.

Sorpresivamente, la CAF declaró campeona a Marruecos días después, ya que consideró que la decisión tomada por Senegal debía sancionarse con descalificación por negarse a continuar el partido. Mientras este problema se resuelve en el TAS, la FIFA decidió dar mayor claridad para evitar una situación similar durante el Mundial 2026.

Así, los jugadores que decidan abandonar el campo de juego en señal de protesta tengan o no razón, serán castigados con expulsión inmediata. También se sancionará a los miembros del cuerpo técnico si incitan a los protagonistas a hacerlo. Además, se contempla declarar la derrota del equipo que provoque una suspensión del partido.

Embed - Drama Morocco vs Senegal

El resto de las modificaciones para el Mundial 2026

Se espera que el Mundial 2026 sea inolvidable y uno de los puntos más fuertes del resto de los cambios reglamentarios será la continuidad del juego. Para evitar que los equipos hagan tiempo, se determinaron varias novedades.

Los cambios deberán ser más rápidos, ya que los futbolistas tendrán solo 10 segundos para dejar el campo de juego. Caso contrario, deberán jugar con uno menos durante un minuto. Ese mismo tiempo deberá esperar un jugador que solicite atención médica en la cancha y tenga que salir para reintegrarse, aunque existirá una excepción si la lesión o el golpe fueron provocados por una falta sancionada con tarjeta.

También los laterales y saques de arco tendrán cinco segundos para ser ejecutados. Superado ese lapso, se le otorgará el lateral al rival o se sancionará un córner a favor del equipo contrario si el arquero se demora.

Los árbitros y el VAR también tendrán grandes modificaciones en el reglamento. Ahora, solo los capitanes podrán dialogar con el encargado de impartir justicia. Caso contrario, se le sacará tarjeta amarilla al resto de los integrantes que se sumen a la protesta. Para la videoasistencia, su injerencia en el juego será mayor: podrá intervenir para revisar segundas amarillas y corregir la decisión en los saques de esquina si el video determina que el árbitro se equivocó.